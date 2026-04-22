Útför Björgvins Halldórssonar í beinni á Vísi og Sýn Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. apríl 2026 13:54 Björgvin Halldórsson lést 9. apríl síðastliðinn og verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn 28. apríl. Útför Björgvins Halldórssonar verður gerð frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn 28. apríl klukkan 15. Fjöldi tónlistarmanna syngur og spilar við athöfnina. Útförin verður opin almenningi og sýnd í beinu streymi á Vísi og Sýn. Björgvin fæddist 16. apríl 1951 í Hafnarfirði og lést 9. apríl síðastliðinn. Hann skilur eftir sig djúp spor í íslenskri menningarsögu, átti glæstan sólóferil og söng með hljómsveitum á borð við Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, HLH-flokknum og Sléttuúlfunum. Mikið verður um tónlist í útförinni og munu margir listamenn koma þar fram, þar á meðal Karlakórinn Fóstbræður, Eyþór Ingi, Krummi, Svala, Daníel Ágúst, Mugison, Páll Rósinkranz, Ragnheiður Gröndal og Sigríður Thorlacius. Undirleik annast Óskar Einarsson og Guðmundur Pétursson, prestur er Guðni Már Harðarson og mun hann jarðsyngja Björgvin. „Við fjölskyldan viljum fyrst og fremst þakka fyrir þann mikla hlýhug sem okkur hefur verið sýndur, og allar þær samúðarkveðjur og stuðningskveðjur sem okkur hafa borist frá fjöldanum öllum af fólki. Það er gott og styrkjandi á þessari sorgarstundu að finna til þess hvað pabbi okkar átti sess hjá mörgum Íslendingum og margir eiga minningar tengdar honum og hans tónlist," segir í tilkynningu frá fjölskyldu Björgvins. Sýn bauð fjölskyldunni upp á að senda út frá útförinni til að sem flestir gætu tekið þátt í henni og verður hún sýnd í beinni á bæði Sýn og Vísi. Andlát Björgvins Halldórssonar Tengdar fréttir Það er komið gó hjá Bó Íslenski tónlistarbransinn, og reyndar þjóðin öll, er í áfalli eftir að fráfall Björgvins Halldórssonar spurðist út en hann varð brákvaddur í morgun tæplega 75 ára gamall. Samfélagsmiðlar eru að fyllast af kveðjum til fjölskyldu og vina en fólk lýsir yfir harmi miklum nú þegar gó er komið frá sjálfum Bó. 9. apríl 2026 16:49 Svala minnist pabba síns Svala Björgvins, dóttir Björgvins Halldórssonar, minnist föður síns í fallegri færslu sem hún birti á Facebook í dag. Björgvin var bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl, en hann var 74 ára gamall. 9. apríl 2026 15:30 Krummi kveður pabba sinn Tónlistarmaðurinn Krummi Björgvinsson minnist föður síns goðsagnarinnar Björgvins Halldórssonar í einlægum texta í tilefni þess að í dag hefði hann orðið 75 ára. Krummi segist kveðja með brotið hjarta sem þó sé fullt þakklætis og fullt af minningum, ást og arfleifð sem lifi áfram í Krumma. Hann segir föður sinn á síðustu árum hafa átt erfitt vegna heilsu og það hafi haft mikil áhrif. 16. apríl 2026 11:02