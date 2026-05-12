Fjarsamband alltaf erfitt

Lífið á Vísi kynnir frumsýningu á tónlistarmyndbandi hjá Álfgrími við lagið Dreymi. Með honum í för eru þau Kolbrún Óskarsdóttir og Hrannar Máni, betur þekkt sem tónlistartvíeykið KUSK og Óviti.
Tónlistarmyndbandið varð til þegar Álfgrímur, Kolbrún Óskarsdóttir (KUSK) og Hrannar Máni (Óviti) fóru saman í helgarferð til Parísar til að sjá Rosalíu á tónleikum.
Hér má sjá myndbandið:
„Ég hef lengi verið þekktur meðal vina minna sem líklega stærsti Rosalíu-aðdáandi landsins en ég hef meðal annars skrifað lærða grein um tónleikaferðalag hennar,“ segir Álfgrímur brosandi.
Á sama tíma var hann að vinna að fyrstu breiðskífu sinni Hjartnætti sem kom út 8. maí og ákváðu þau einfaldlega að nýta tækifærið til að taka upp tónlistarmyndband við lagið sem þau syngja saman á plötu Álfgríms í borg ástarinnar. Lagið Dreymi er númer sex á plötunni Hjartnætti.
Myndbandið er tekið upp á síma þríeykisins í ferðinni og klippt af Álfgrími sjálfum. Þar sem þau eru nánir vinir er tónlistarmyndbandið persónulegt og meira eins og ferðadagbók eða mörg falleg augnablik úr skemmtilegu ferðalagi.
Lag og texti er samið af Álfgrími og KUSK, pródúserað af Óvita en Áslaug Magnúsdóttir leikur á klarinett í laginu. Mix HÚNI master Glenn Schick. Textinn fjallar um fjarsamband og þær erfiðu tilfinningar sem fylgja því að elska einhvern úr fjarlægð.