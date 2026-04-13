Stórstjarnan Laufey Lín tróð í gær upp á einni vinsælustu tónlistarhátíð í heimi, Coachella sem haldin er í eyðimörkinni Palm Desert í Kaliforíu.
Gríðarlegur fjöldi fólks sækir hátíðina á ári hverju og Laufey steig á næst stærsta svið hátíðarinnar klukkan 20:40 í gærkvöldi á eftir sveitinni Foster The People. Þá var hún í efstu línu yfir flytjendur á auglýsingu Coachella sem gefur til kynna að hún hafi verið eitt af stærstu atriðum kvöldsins.
A post shared by laufey (@laufey)
Á Instagram hringrás Laufeyjar má sjá að ótal margir börðu tónlistarkonuna augum í eyðimörkinni í gær og hrósunum rigndi yfir þessa miklu stjörnu.
Laufey tók fjórtán af sínum vinsælustu lögum á þessum klukkutíma tónleikum og hljóp svo með teyminu sínu yfir á næsta svið að sjá suður-amerísku stjörnuna Karol G troða upp.
Á sviðinu klæddist Laufey rómantískum hvítum og flæðandi síðkjól algjörlega í hennar anda og virtist okkar kona njóta sín í botn að vanda.