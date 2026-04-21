Björk, Sigur Rós og ríflega þúsund aðrir krefjast sniðgöngu Freyja Þórisdóttir skrifar 21. apríl 2026 13:26 Björk kom fram á Brit hátíðinni í lok febrúar ásamt söngkonunni Rosalíu en þær fluttu saman lagið Berghain. Getty Björk, Ólafur Arnalds og Pálmi Gunnarsson eru meðal þeirra hundrað tuttugu og þriggja íslenskra listamanna sem hafa skrifað undir opið bréf þar sem aðdáendur eru hvattir til að sniðganga Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva árið 2026. Alls eru á listanum undirskriftir ríflega ellefu hundruð tónlistarmanna og hljómsveita á borð við Peter Gabriel, Massive Attack og Hot Chip. Bréfið var sent út á vegum No Music for Genocide þar sem aðdáendur og flytjendur voru hvattir til að sniðganga Eurovision nema Samband evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) meini ísraelska ríkisútvarpinu KAN þátttöku í keppninni. „Söngvakeppnin verður enn eitt árið misnotuð til að hvítþvo glæpi Ísraels og gera grimmilegt hernám þess, umsátur og þjóðarmorð á Gasa ásættanleg í augum almennings,” segir meðal annars í bréfinu. Keppnin í ár fer fram dagana 12.-16. maí í Vín í Austurríki og verður þetta þriðja árið í röð sem Ísrael tekur þátt. Tónlistarfólkið segist með engu móti geta snúið baki við Palestínumönnum á meðan börn í fangelsum sæti barsmíðum fyrir að syngja eða raula lög og nærri öll hljóðver, svið, bókabúðir og háskólar á Gaza séu rústir einar. „Við stöndum með Palestínumönnum í kröfu þeirra um að ríkisútvarpsstöðvar, flytjendur, skipuleggjendur, starfsfólk og aðdáendur sniðgangi Eurovision þar til EBU bannar hinu samseka ísraelska ríkisútvarpi KAN þátttöku,“ stendur þar einnig. Fagna samstöðunni Á 95. aðalfundi EBU í Genf í desember 2025 samþykkti meirihluti aðildarfélaga nýjar reglur keppninnar en samþykkt þessara reglna þýddi að ekki voru greidd atkvæði um þátttöku Ísraela. Í frétt ríkisútvarps Slóveníu segir að fulltrúar Spánar, Svartfjallalands, Hollands, Tyrklands, Alsír og Íslands hafi farið fram á að haldin yrði sérstök atkvæðagreiðsla um þátttöku Ísraela en því hafi verið hafnað. Í kjölfarið drógu fimm ríkisfjölmiðlar sig úr keppni. Þeirra á meðal var Ríkisútvarpið (RÚV), en hinir fjórir voru ríkisfjölmiðlar Írlands, Slóveníu, Hollands og Spánar. Í ákallinu fagnar tónlistarfólkið ákvörðun ríkisfjölmiðlanna fimm um að draga sig úr keppni og lýsir samstöðu með þeim fjölmörgu keppendum í forkeppnum Söngvakeppninnar víða um Evrópu sem lýstu því yfir að þeir myndu hafna þátttöku í Eurovision ynnu þeir keppnina heima fyrir. Sigurvegarinn setur sig upp á móti Ísrael Í umfjöllun breska miðilsins The Independent segir að Eurovision sé stærsti tónlistarviðburður heims og að keppnin hafi laðað að sér 166 milljónir áhorfenda í fyrra, fleiri en hálfleikssýning Ofurskálarinnar og Grammy-verðlaunin samanlagt. Í fréttinni er einnig minnst á að nýsamþykktar reglur feli í sér breytingu á símakosningakerfinu eftir að ísraelsk stjórnvöld voru sökuð um að brjóta í bága við anda reglna keppninnar. Það gerðu þau með því að hvetja borgara erlendis til að nota öll þau tuttugu atkvæði sem hver fær á mann til að kjósa keppanda sinn, Yuval Raphael. Hann hafnaði í öðru sæti í Basel í fyrra en úrslitakvöldið var sérstaklega spennuþrungið. Austurríski tónlistarmaðurinn JJ sigraði með lagi sínu „Wasted Love“ og hefur hann síðan þá kallað eftir því að Ísrael verði bannað að taka þátt í keppninni. Í komandi keppnum, þar á meðal keppninni árið 2026, mun enginn áhorfandi mega greiða fleiri en tíu atkvæði á keppniskvöldinu. Eurovision 2026 Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Palestína Björk 