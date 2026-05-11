Meltingin eins og klukka og brennslan kikkaði í gang

Vinsæla heilsuvörumerkið Bloom sem þekkt er fyrir hágæða og bragðgóð fæðubótarefni, er nú komið til landsins beint frá Bandaríkjunum. Merkið á sér fjölda aðdáenda hér á landi, meðal annars skemmtikraftinn og fjölmiðlakonuna Evu Ruza Miljevic sem kom meltingunni og brennslunni hjá sér í gang með Bloom.
„Í fyrsta lagi þá er meltingin eins og klukka í dag, ef þið vitið hvað ég á við. Sem er alveg nýtt fyrir mér því það var svo sannarlega ekki raunin fyrir. Í kjölfarið hef ég fundið að ég er ekki lengur uppþanin og það er geggjuð tilfinning. Er ekki frá því að kerfið mitt hafi aðeins kikkast í gang og brennslan mín með, sem er oft í hægagangi,“ segir Eva en hún heyrði fyrst af Bloom gegnum samfélagsmiðla og ákvað að prófa.
„Það er eitthvað við það að langa í eitthvað sem fæst ekki hér. Líkaminn er musterið og allt það. Ég hreyfi mig mjög mikið og finnst gaman að prófa heilsutengdar vörur sem eru nýjar á markaðnum hér heima, og sérstaklega vörur sem hafa fengist í USA en ekki hér. Þeir sem þekkja mig best vita að ég elska hreyfingu og gott stöff tengt hreyfingu. Það hefur alltaf fylgt mér. Fallegar umbúðir kveikja líka í mér, og það er það sem Bloom hefur líka,“ segir Eva
„Ég ákvað að taka mánuð í að prófa þær. Sjá hvernig þær færu í mig, hvernig mér liði á þeim og hvort að það sem ég hafði kynnt mér um þær stæðist. Ég er oft skeptísk á allskonar hluti og vil alltaf prófa þá fyrst.“
„Bloom náði toppeinkunn hjá mér eftir þessar 4 vikur. Ég veit að þetta hljómar auglýsingalegt, en ég meina allt sem ég segi varðandi þetta, frá hjartanu,“ segir Eva.
Helstu vörurnar eru Bloom Greens & Superfoods, mest selda „greens“ vörumerki Bandaríkjanna, ásamt kreatíni, pre-workout og Clear Protein, nýrri nýjung frá merkinu.
„Ég tek á hverjum einasta morgni eina skeið af Bloom, Greens and superfood með Mangó bragði, sem er uppáhaldið mitt og ég get svoleiðis svarið fyrir það að ég hef fundið hvernig líkaminn hefur hægt og rólega brugðist við því,“ segir Eva.
„Ég viðurkenni alveg að þegar ég opnaði dunkinn og sá græna duftið þá hélt ég að þetta yrði ekki bragðgott, en ég er þekkt í fjölskyldunni sem mikill gikkur, sem dæmir mat og annað út frá útliti,“ segir Eva hlæjandi en svo reyndist alvörumangóbragð af duftinu. „Sem betur fer fyrir mig. Ég er líka dugleg að taka kreatín, en kreatínið með rasberry lemon bragði er bara eins og sumardrykkur. Elska að drekka það ískalt, því það er sjúklega svalandi.
Kreatín hefur góð áhrif á heilaheilsu og móðir mín mundi eflaust gefa mér kreatín í æð ef hún gæti til að hjálpa minninu mínu, ég er svo gleymin. Svo líka hjálpar kreatín við uppbyggingu vöðva, sem eru gríðarlega miklir hjá mér. Er gangandi vöðvatröll. Svo er líka mælt með við konur eftir fertugt að taka kreatín uppá allt sem koma skal, og ég læt ekki segja mér það tvisvar,“ segir Eva hress.
„Við höfum lengi fylgst með þessu vörumerki og reynt að fá það til landsins. Það er dásamlegt að sjá og finna meðbyrinn með vörumerkinu. Það er greinilegt að vörumerkið á marga góða og dygga áðdáendur á Íslandi.“ Segir Lára Sigríður Sölu & markaðsstjóri hjá Danól.
Vörulínan, sem nú er komin til Íslands, inniheldur:
Bloom Clear Protein
Kemur nú á markað í fyrsta sinn – léttur og frískandi próteindrykkur sem veitir 20 g af próteini í hverjum skammti til að styðja við vöðvavöxt og styrk. Með viðbættu sinki sem styður við hár, húð og neglur fyrir ljóma innan frá. Fullkomið fyrir æfingadaga, annasama daga og allt þar á milli. Fæst í eftirfarandi bragðtegundum:
Orkuríkur félagi sem lætur þér líða vel – Bloom pre-workout inniheldur B-vítamín sem styður við orku og hjálpa þér að mæta í hverja æfingu með krafti, fókus og tilbúin/n í slaginn. Inniheldur 150gr af náttúrulegu koffíni.
Fæst í eftirfarandi bragðtegundum:
Þegar tekið er samhliða markvissri styrktarþjálfun hjálpar kreatín þér að bæta frammistöðu, lyfta þyngra og spretta hraðar – hvort sem þú ert að taka æfingarnar á næsta stig eða vinna að stöðugum framförum. Fæst í eftirfarandi útgáfum:
Mest selda „greens“ vörumerki Bandaríkjanna. Bloom Greens & Superfoods duftið er góð leið til að gefa líkamanum aukaskammt af næringarefnum sem eru góð fyrir þig — kraftmikil blanda yfir 20 virkra næringarefna, ríkt af ávöxtum og grænmeti. Inniheldur góðgerla,trefjar, kalk, spirulína, grænþörunga, hveitigras, bygggras, meltingarensím og fleira sem styður við bætta meltingu og betri orku. Án viðbætts sykurs, glútenfrítt & Vegan. Blandið einfaldlega í kalt vatn eða smoothie, hrærið vel og njótið. Fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum:
Vörur frá Bloom Nutrition fást nú í eftirfarandi verslunum:
Fjarðarkaup, Hagkaup, Kaupfélag Skagfirðinga, Kassinn Ólafsvík, Krónan, Nettó, Apótekaranum, Lyfju, Lyfjaver.
Um Bloom Nutrition
Bloom Nutrition fyrirtækið var stofnað árið 2019 af Mari Llewellyn og Greg LaVecchia og hefur á skömmum tíma orðið eitt áhrifamesta heilsuvörumerki Bandaríkjanna. Bloom varð til út frá persónulegri vegferð Mari Llewellyn, sem umbreytti lífi sínu með heilsuna að leiðarljósi. Í dag er markmið vörumerkisins að bjóða upp á einfaldar, bragðgóðar og áhrifaríkar vörur sem hjálpa konum að blómstra og verða besta útgáfan af sjálfri sér.