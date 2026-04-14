Tónlist

Ástir og á­tök milli Lauf­eyjar og Hudsons Williams

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Laufey og Hudson Williams leika á móti hvort öðru í tónlistarmyndbandi við lag Laufeyjar Madwoman.

Stórstjarnan Laufey Lín frumsýndi í gær tónlistarmyndband við lagið sitt Madwoman við mikla lukku aðdáenda sinna. Rúmlega þrjár milljónir hafa horft á myndbandið síðastliðinn sólarhring sem er vægast sagt stjörnum prýtt.

Leikarinn Hudson Williams fer með hlutverk manns sem er alveg að trylla allan tilfinningaskala Laufeyjar í myndbandinu. Williams er án efa ein heitasta stjarnan í dag en hann fer með aðalhlutverk í hokkí-ástardramanu Heated Rivalry sem segir frá erkifjendum og atvinnuhokkíleikmönnum sem verða ástfangnir. 

Skautadrottningin Alysa Liu og tónlistarstjörnurnar Lola Tung og Megan Skiendiel fara einnig með hlutverk en öll eiga þau það sameiginlegt að vera hálf asísk.   

Laufeyju var einmitt ruglað við Megan á dreglinum á Golden Globe hátíðinni í janúar og hafa þær stöllur grínast mikið með það í kjölfarið, eins og sjá má á þessu TikTok myndbandi: 

@laufey

🖤🤍🖤

♬ Drew Gooden and Danny Gonzalez - Bats

Hér má svo sjá tónlistarmyndbandið við lagið Madwoman: 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.