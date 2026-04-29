Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti heldur stórtónleika í Eldborg 29. ágúst næstkomandi í tilefni af útgáfu nýjustu plötu sinnar, Julia. Ásgeir hyggst fara þar yfir fjórtán ára feril sinn og flytja lög af nýju plötunni.
Ásgeir steig fyrst fram á sjónarsviðið árið 2012 þegar hann gaf út fyrstu plötu sína, Dýrð í dauðaþögn (2012), sem sló rækilega í gegn, seldist í yfir 40.000 eintökum og sat í um 400 vikur á Tónlistanum. Platan er í dag ein af söluhæstu plötum Íslandssögunnar.
Síðan þá hefur Ásgeir gefið út fimm plötur og rúmlega hundrað lög á bæði íslensku og ensku. Sjötta plata hans, Julia, kom út 14. febrúar 2026 og er eitt hans einlægasta verk Ásgeirs því í fyrsta sinn samdi hann textana alfarið sjálfur.
Tónleikagestir í Eldborg eiga því von á góðu: gömlum slögurum, nýjum persónulegum lögum og jafnframt nýju efni af væntanlegri plötu á íslensku. Allt í senn mun því koma saman fortíð, nútíð og framtíð.
Miðasala á tónleikana hefst á hádegi 4. maí.
Tónlistarmaðurinn ástsæli Ásgeir var að senda frá sér nýtt lag en þar syngur hann um bílslys sem hann lenti í þegar hann var aðeins sjö ára gamall.