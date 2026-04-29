Tónlist

Ás­geir heldur stór­tón­leika í Hörpu í ágúst

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ásgeir Trausti sló í gegn árið 2012 og hefur síðan þá átt farsælan tónlistarferil.
Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti heldur stórtónleika í Eldborg 29. ágúst næstkomandi í tilefni af útgáfu nýjustu plötu sinnar, Julia. Ásgeir hyggst fara þar yfir fjórtán ára feril sinn og flytja lög af nýju plötunni.

Ásgeir steig fyrst fram á sjónarsviðið árið 2012 þegar hann gaf út fyrstu plötu sína, Dýrð í dauðaþögn (2012), sem sló rækilega í gegn, seldist í yfir 40.000 eintökum og sat í um 400 vikur á Tónlistanum. Platan er í dag ein af söluhæstu plötum Íslandssögunnar.

Síðan þá hefur Ásgeir gefið út fimm plötur og rúmlega hundrað lög á bæði íslensku og ensku. Sjötta plata hans, Julia, kom út 14. febrúar 2026 og er eitt hans einlægasta verk Ásgeirs því í fyrsta sinn samdi hann textana alfarið sjálfur. 

Tónleikagestir í Eldborg eiga því von á góðu: gömlum slögurum, nýjum persónulegum lögum og jafnframt nýju efni af væntanlegri plötu á íslensku. Allt í senn mun því koma saman fortíð, nútíð og framtíð.

Miðasala á tónleikana hefst á hádegi 4. maí.

Tónleikar á Íslandi Tónlist Harpa

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.