Úlfarnir rifu næstum þakið af Austur­bæ

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stemningin var gríðarleg á tónleikum rapptvíeykisins Úlfs Úlfs.
Stemningin var gríðarleg á tónleikum rapptvíeykisins Úlfs Úlfs. Eygló Gísla

Það ætlaði allt um koll að keyra þegar rapptvíeykið Úlfur Úlfur steig á svið í Austurbæjarbíói síðastliðinn miðvikudag fyrir troðfullum sal af gestum. Stemningin var gríðarleg og þakið við það að rifna af tónleikasalnum.

Tvíeykið samanstendur af þeim Arnari Frey Frostasyni, fæddur 1988, og Helga Sæmundi Guðmundssyni, fæddur 1987, en þeir gáfu út fyrstu breiðskífuna fyrir fimmtán árum síðan.  

Það seldist upp á tónleikana sem hétu Brennum allt 26, eftir einu vinsælasta lagi strákanna, og aðdáendur voru ekki sviknir af tónlistarveislu. Úlfarnir voru í tæpa þrjá klukkutíma á sviðinu og tóku öll vinsælustu lögin við mikinn fögnuð. Sömuleiðis fengu þeir marga góða gesti á sviðið.

Hér má sjá vel valdar myndir sem ljósmyndarinn Eygló Gísla smellti af stemningunni: 

Fjöldi fólks kom saman í Austurbæjarbíói síðastliðinn miðvikudag.Eygló Gísla
Stuð og læti!Eygló Gísla
Herra Hnetusmjör steig á svið með strákunum en listakonan María Guðjohnsen hannaði skjámyndirnar.Eygló Gísla
Arnar Freyr meðlimur Úlfs Úlfs.Eygló Gísla
Glæsilegar skvísur!Eygló Gísla
Hressir tónleikagestir.Eygló Gísla
Hrafnkell Örn Guðjónsson, betur þekktur sem Keli trommari, Reynir Snær gítarleikari, Arnar og Helgi voru flottir saman á sviðinu.Eygló Gísla
Gestir í gír á tónleikunum Brennum allt.Eygló Gísla
Helgi Grímur Hermannsson stóð vaktina með frænda sínum en þeir eru sömuleiðis frændur Helga Sæmundar í Úlfi Úlfi.Eygló Gísla
Pattra glæsileg að vanda í góðum félagsskap.Eygló Gísla
Ebba Katrín smellti af mynd á símann baksviðs.Eygló Gísla
Strákarnir í gír, Hreinn Orri, Árni Páll, Huginn og Birnir.Eygló Gísla
Salka Sól steig á svið og kyssti eiginmann sinn Arnar Úlf.Eygló Gísla
Helgi Sæmundur í kúrekafíling.Eygló Gísla
Skvísur á tónleikunum.Eygló Gísla
Skvísur með STD.Eygló Gísla
Vigdís Hlíf, Ebba Katrín, Salka Sól og fleiri ofurskvísur.Eygló Gísla
Arnar og Emmsjé Gauti í faðmlögum á sviðinu en Gauti tók nokkur góð lög með þeim.Eygló Gísla
Hendur upp í loft.Eygló Gísla
Salka Sól skein skært á sviðinu.Eygló Gísla
Reykjavíkurdætur slóu í gegn.Eygló Gísla
Emmsjé Gauti.Eygló Gísla
Símarnir uppi.Eygló Gísla
Huginn steig á svið.Eygló Gísla
Reynir gítarleikari og Arnar Ingi tónlistarmaður og plötusnúður í góðum félagsskap.Eygló Gísla
Þessar keyptu Úlf Úlf bol.Eygló Gísla
Heilagur Pétur eða Saint Pete tók lagið með strákunum.Eygló Gísla
Þura Stína og Ebba Katrín í fíling.Eygló Gísla
Reykjavíkurdæturnar Steiney Skúla, Karítas Óðins, Steinunn Jónsdóttir og Þura Stína.Eygló Gísla
Gísli Pálmi tók lagið og knúsaði Arnar.Eygló Gísla
Keli lék listir sínar á trommunum.Eygló Gísla
Helgi og Arnar sáttir með vel heppnaða tónleika. Eygló Gísla
Pæjur!Eygló Gísla
