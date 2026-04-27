Það ætlaði allt um koll að keyra þegar rapptvíeykið Úlfur Úlfur steig á svið í Austurbæjarbíói síðastliðinn miðvikudag fyrir troðfullum sal af gestum. Stemningin var gríðarleg og þakið við það að rifna af tónleikasalnum.
Tvíeykið samanstendur af þeim Arnari Frey Frostasyni, fæddur 1988, og Helga Sæmundi Guðmundssyni, fæddur 1987, en þeir gáfu út fyrstu breiðskífuna fyrir fimmtán árum síðan.
Það seldist upp á tónleikana sem hétu Brennum allt 26, eftir einu vinsælasta lagi strákanna, og aðdáendur voru ekki sviknir af tónlistarveislu. Úlfarnir voru í tæpa þrjá klukkutíma á sviðinu og tóku öll vinsælustu lögin við mikinn fögnuð. Sömuleiðis fengu þeir marga góða gesti á sviðið.
Hér má sjá vel valdar myndir sem ljósmyndarinn Eygló Gísla smellti af stemningunni: