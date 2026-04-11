Myndaveisla: Skagarokk haldið í fyrsta skipti síðan 1994 Freyja Þórisdóttir skrifar 11. apríl 2026 13:30 Það var standandi partí þegar þungarokksaðdáendur flykktust í Bíóhöllina á Akranesi í gær. Blik Studio Black Sabbath rokkmessa hófst á Akranesi í gær, föstudaginn 10. apríl, þar sem Jenni í Brainpolice, Franz úr Ensími og Dr. Spock, Hallur úr HAM og Brimbrot og Flosi úr HAM stigu á svið. Þá stigu einnig á stokk sveitirnar Bastarður og Múr. Í kvöld verður dagskráin með léttara móti en þá koma fram Hjálmar, Spacestation og Oyama. Skagarokk var fyrst haldið í Bíóhöllinni á Akranesi árið 1989 og svo aftur 1990. Þar komu mestmegnis fram hljómsveitir frá Akranesi en tónlistarlífið á Akranesi þá var mjög blómlegt. Síðan eru liðin mörg ár og komið að fyrsta Skagarokkinu í 32 ár og nú er það ekki eitt kvöld heldur tvö, „Festival í anda Skagarokks 92," segir útvarpsmaðurinn og tónlistargúrúið Ólafur Páll Gunnarsson. Tónlistarmenn og hljómsveitir á borð Jethro Tull, Jet Black Joe og Black Sabbath hafa spilað á Skagarokk en Bubbi Morthens var meðal þeirra sem komu fram í Bíóhöllinni árið 1994. Hann segir ennþá vera til miða á tónleika kvöldsins og að bandið Hjálmar muni loka hátíðinni með glæsilegum tónleikum og bætir við að „síðustu tónleikar Hjálma á Akranesi hafi einmitt verið í smekkfullri Bíóhöllinni sumarið 2019 og að margir hafi beðið eftir að þeir myndu koma aftur". Hér fyrir neðan er sannkölluð myndaveisla frá gærkvöldinu. Þetta glæsilega hljóðfæri kallast á ensku Keytar en líkt og glöggir átta sig á er orðið samsett af ensku orðunum „guitar" og „key". Hljómsveitirnar sem fram komu í gær eru skipaðar hetjum úr þekktum íslenskum þungarokkshljómsveitum. Meðal þeirra voru trommararnir Ari Steinarsson og Hallur Ingólfsson.Blik Studio Við íslendingar eigum okkar Black Sabbath í Black Sabbath rokkmessubandinu sem er skipað hetjum úr íslensku rokksenunni: Jenni (Brainpolice), Franz (Ensími, Dr. Spock), Hallur (HAM, Brimbrot, 13) og Flosi (HAM).Blik Studio Siggi Sverris sem hafði verið með þungarokksþáttinn Bárujárn á Rás 2 og var ritstjóri Skagablaðsins var svo maðurinn á bakvið Skagarokk þegar það var stærst.Blik Studio Almennt er talið að hópsvif, á ensku crowd surfing, hafi fyrst átt sér stað þegar tónlistarmaðurinn Iggy Pop kom fram á Cincinnati Summer Pop Festival í júní 1970. Þar stökk hann út í áhorfendaskarann og var borinn á höndum áhorfendanna.Blik Studio Ófá gítarsóló ómuðu um sal Bíóhallarinnrar á Akranesi í gær, áhorfendum til mikillar gleði. Blik Studio Akranes Tónleikar á Íslandi Tónlist