Mynda­veisla: Skaga­rokk haldið í fyrsta skipti síðan 1994

Freyja Þórisdóttir skrifar
Það var standandi partí þegar þungarokksaðdáendur flykktust í Bíóhöllina á Akranesi í gær. Blik Studio

Black Sabbath rokkmessa hófst á Akranesi í gær, föstudaginn 10. apríl, þar sem Jenni í Brainpolice, Franz úr Ensími og Dr. Spock, Hallur úr HAM og Brimbrot og Flosi úr HAM stigu á svið. Þá stigu einnig á stokk sveitirnar Bastarður og Múr. Í kvöld verður dagskráin með léttara móti en þá koma fram Hjálmar, Spacestation og Oyama.

Skagarokk var fyrst haldið í Bíóhöllinni á Akranesi árið 1989 og svo aftur 1990. Þar komu mestmegnis fram hljómsveitir frá Akranesi en tónlistarlífið á Akranesi þá var mjög blómlegt.

Síðan eru liðin mörg ár og komið að fyrsta Skagarokkinu í 32 ár og nú er það ekki eitt kvöld heldur tvö, „Festival í anda Skagarokks 92,“ segir útvarpsmaðurinn og tónlistargúrúið Ólafur Páll Gunnarsson.

Tónlistarmenn og hljómsveitir á borð Jethro Tull, Jet Black Joe og Black Sabbath hafa spilað á Skagarokk en Bubbi Morthens var meðal þeirra sem komu fram í Bíóhöllinni árið 1994.

Hann segir ennþá vera til miða á tónleika kvöldsins og að bandið Hjálmar muni loka hátíðinni með glæsilegum tónleikum og bætir við að „síðustu tónleikar Hjálma á Akranesi hafi einmitt verið í smekkfullri Bíóhöllinni sumarið 2019 og að margir hafi beðið eftir að þeir myndu koma aftur“.

Hér fyrir neðan er sannkölluð myndaveisla frá gærkvöldinu.

Þetta glæsilega hljóðfæri kallast á ensku Keytar en líkt og glöggir átta sig á er orðið samsett af ensku orðunum „guitar“ og „key“.
Hljómsveitirnar sem fram komu í gær eru skipaðar hetjum úr þekktum íslenskum þungarokkshljómsveitum. Meðal þeirra voru trommararnir Ari Steinarsson og Hallur Ingólfsson.Blik Studio
Við íslendingar eigum okkar Black Sabbath í Black Sabbath rokkmessubandinu sem er skipað hetjum úr íslensku rokksenunni: Jenni (Brainpolice), Franz (Ensími, Dr. Spock), Hallur (HAM, Brimbrot, 13) og Flosi (HAM).Blik Studio
Siggi Sverris sem hafði verið með þungarokksþáttinn Bárujárn á Rás 2 og var ritstjóri Skagablaðsins var svo maðurinn á bakvið Skagarokk þegar það var stærst.Blik Studio
Almennt er talið að hópsvif, á ensku crowd surfing, hafi fyrst átt sér stað þegar tónlistarmaðurinn Iggy Pop kom fram á Cincinnati Summer Pop Festival í júní 1970. Þar stökk hann út í áhorfendaskarann og var borinn á höndum áhorfendanna.Blik Studio
Ófá gítarsóló ómuðu um sal Bíóhallarinnrar á Akranesi í gær, áhorfendum til mikillar gleði. Blik Studio
