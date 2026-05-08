Tónleikum Yasiin Bey, áður þekktur sem Mos Def, sem áttu að fara fram í Gamla bíó á morgun, laugardaginn 9. maí, hefur verið frestað til 10. september næstkomandi. Óviðráðanlegar aðstæður hjá rapparanum eru ástæðan fyrir frestuninni.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá tónleikahaldaranum Liveproject. Þar segir að allir miðar haldi gildi sínu á nýrri dagsetningu, 10. september, en þau sem komist ekki þann dag geti fengið endurgreitt á stubb.is/yasiinbey.
„Við hjá Liveproject biðjumst afsökunar á þeim óþægindum sem þessar óviðráðanlegu aðstæður geta valdið og þökkum á sama tíma öllum sem hafa staðið með okkur og verið partur af menningu sem er að blómstra á Íslandi. Við munum halda ótrauð áfram að rækta hana og skapa ógleymanlegar minningar saman,“ segir jafnframt í tilkynningunni.
Yasiin Bey, áður þekktur sem Mos Def, sló í gegn á tíunda áratugnum sem hluti af hip-hop-dúóinu Black Star ásamt Talib Kweli. Á sólóferli sínum hefur hann gefið út sígildar plötur á borð við Black on Both Sides og The New Danger og starfað með listamönnum á borð við Kanye West, Madlib og J Dilla.