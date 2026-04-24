Flóni og Alaska ekki lengur „bara vinir" Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. apríl 2026 14:50 Rísandi stjarnan Kolfreyja, betur þekkt sem Alaska 1867, og rapparinn Flóni skemmtu sér á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið „Lífstíll" fyrir ekki svo löngu síðan. Róbert Arnar Tónlistarfólkið Kolfreyja Sól Bogadóttir og Friðrik Róbertsson, betur þekkt sem Alaska 1867 og Flóni, eru ekki lengur „bara vinir" heldur par. Sögusagnir hafa gengið um að þau væru að slá sér upp síðustu mánuði en þau ekki staðfest það fyrr en nú. Friðrik staðfesti að þau tvö væru saman í samtali við Smartland rétt fyrir þrjúleytið. „Við erum saman," sagði hann við miðillinn aðspurður út í sambandið og sagði parið hafa í hyggju að gefa út tónlist á næstunni. Friðrik sagði í samtali við Vísi í febrúar að þau væru „bara vinir" en ekki að stinga saman nefjum eins og hafði komið fram á samfélagsmiðlum og mbl. Sjá einnig: „Erum bara vinir" Sést hafði til þeirra á tónleikum Retro Stefson nýverið og síðar sama kvöld í Hagkaup, þar sem Flóni hélt utan um Alösku. Þau fögnuðu síðan afmæli hennar saman ásamt vinum fyrir ekki svo löngu síðan. Flóni hefur verið vinsæll í rappsenunni frá því hann spratt fram á sjónarsviðið 2017 með plötuna Floni og hefur svo fylgt henni eftir með Floni 2 og Floni 3. Alaska1867 hefur verið ein heitasta stjarnan í íslensku tónlistarsenunni síðustu misseri og gefið frá sér vinsæl lög á borð við „SMS" „ChatGPT" og „Ljósin kvikna".