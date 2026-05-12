Gellur elska hönnun

HönnunarMars fór fram í síðustu viku og var dagskráin umfangsmikil með fjölbreyttum sýningum og viðburðum. Áhugasamir gátu kynnt sér það helsta í íslenskri hönnun og farið á ilmtónleika, húsgagnasýningar, dansgjörning og ýmislegt annað.
Yfir hundrað og fimmtíu viðburðir fóru fram á Hönnunarmars sem stóð yfir frá 6. til 10. maí síðastliðinn. Hátíðin var sérstaklega umfangsmikil en tilgangur hennar er að vekja athygli á íslenskri hönnun.
Vísir hefur fjallað þó nokkuð um hátíðina, glæsilega gusugleði á vegum Salún, veggmynd Kristjönu S. Williams sem túlkaði sögu íslenska þjóðbúningsins og sýningu hönnunarstúdíósin Óra sem voru með sýningu á Parliament Hotel við Austurvöll.
Hér að neðan má hins vegar sjá brot af hinum ýmsu viðburðum og sýningum sem fóru fram á hátíðinni í síðustu viku. Þar má sjá húsgögn frá Strik stúdíó, dansgjörning á vegum Suskin, ilmtónleika Fischersunds og Farmers Market, leirmuni Leirlistafélagsins og fleira skemmtilegt.
Gusugleðin var við völd í Vesturbæjarlaug á laugardag þegar hönnunarmerkið Salún bauð í sundveislu og kynnti samtímis nýja línu sem heitir Gárur. Gusumeistarinn Saga Klose hélt utan um gusulotur og DJ Karítas þeytti skífum.
