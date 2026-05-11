Stefnt er að því að klára friðlýsingarferli í Skerjafirði, fjölga hólmum á Tjörninni til þess að styrkja fuglalíf, fjölga trjám í borgarlandinu, tryggja börnum í grunnskólum kennslu í náttúrunni og að lífríki borgarinnar verði áfram vaktað. Þetta, og meira, er það sem lagt er til í nýrri stefnu borgarinnar um líffræðilegan fjölbreytileika.
Í stefnunni segir til dæmis að gera eigi vöktunaráætlun á lífríki borgarinnar og að götutré í borgarlandinu verði skráð í gagnagrunn. Þá er stefnt að því að fjara við Ægisíðu og Skerjafjörð verði friðlýst fyrir árið 2030 og að grænum tengingum á milli svæða verði gert hærra undir höfði við skipulagsgerð. Í stefnunni er einnig lagt til að votlendisaðgerðir í Úlfarsárdal verði endurmetnar og að strandsvæði Reykjavíkur verði kortlögð. Þá er lagt til að gömul sláttusvæði verði endurhönnuð og gróðursett í þau eins og á við.
Í stefnunni er gert ráð fyrir að 3-30-300 reglan verði staðfærð fyrir íslenskar aðstæður og skilgreind verði markmið út frá henni fyrir Reykjavík. Reglan snýst um að íbúar sjái allir í það minnsta þrjú tré út frá glugga sínum, að þeir búi í hverfi þar sem sé í það minnsta 30 prósent laufþekja og að ekki sé lengra en 300 metrar í næsta græna svæði. Í stefnunni er einnig gert ráð fyrir að notaður verði fjölbreyttur gróður og að hólmum í Reykjavíkurtjörn verði fjölgað fyrir fuglalíf.
Þá er gert ráð fyrir að að lágmarki verði eitt tré í almenningsrýmum Reykjavíkur fyrir hverja sex íbúa og að laufþekja verði að lágmarki 10 prósent í hverju hverfi Reykjavíkur. Þá er í stefnunni gert ráð fyrir að græn svæði minnki ekki að flatarmáli innan þéttbýlis og að tryggt verði við endurgerð gatna að þær fái grænna yfirbragð.
Þá er í stefnunni lagt til að gerð verði greining á aðgerðum til að koma í veg fyrir efnamengun í Grafarvogi og að áfram verði unnið að bættum vatnsgæðum Tjarnarinnar. Einnig er lagt til að framandi ágengar tegundir í borgarlandi verði skilgreindar og að gripið verði til aðgerða. Einnig er lagt til að tröllahvönn verði kortlögð. Þá er lagt til að stofnstærðarmat fyrir kanínur verði uppfært og að árlega verði gróðursett tíu þúsund tré.
Þá er í stefnunni lagt til að fræðsla um líffræðilegan fjölbreytileika fari fram með víðtækum hætti og að öll börn undir fimmtán ára aldri fái náttúrukennslu í það minnsta einu sinni á ári.
Borgarráð samþykkti nýja aðgerðaáætlun Reykjavíkur um líffræðilega fjölbreytni til ársins 2030 í síðustu viku sem ber heitið Náttúrulega Reykjavík! Í henni eru 80 fjölbreyttar aðgerðir. Í tilkynningu kemur fram að áætlunin byggi á gildandi stefnu Reykjavíkur um líffræðilega fjölbreytni frá árinu 2016.
Við gerð áætlunarinnar var boðað til vinnufundar með hagaðilum, fagstofnunum og félagasamtökum. Einnig voru drög að aðgerðaáætluninni sett í samráðsgátt Reykjavíkurborgar þar sem íbúum, hagaðilum og öllum áhugasömum gafst tækifæri til að kynna sér málið og koma með athugasemdir.
Í tilkynningu kemur sömuleiðis fram að afstaða íbúa hafi verið könnuð til valinna verkefna og að sem dæmi séu 60 prósent íbúa jákvæð fyrir verkefninu Viljandi villt. Þá var aðgengi íbúa að grænum svæðum kannað en rúmlega 80 prósent þeirra telja sig eiga auðvelt með að komast á skipulögð græn svæði.