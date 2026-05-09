Pep Guardiola nýtti tækifærið í lok blaðamannafundar í kvöld og hvatti West Ham til dáða fyrir slaginn við Arsenal á morugn.
Guardiola og hans menn í Manchester City fögnuðu 3-0 sigri gegn Brentford í kvöld og settu þar með aukna pressu á Arsenal í titilbaráttunni.
Arsenal er með tveggja stiga forskot þegar bæði lið eiga þrjá leiki eftir, og er aðeins með einu marki betri markatölu, svo að ef Arsenal tekst ekki að vinna West Ham á morgun er City komið með góðan möguleika á að landa titlinum.
Þess vegna setti Guardiola hendurnar í kross fyrir framan sig, að hætti West Ham-manna og líkt og hamrarnir í merki félagsins, og kallaði „Come on you Irons“ eða „Koma svo Járnmenn“.
Þetta má sjá í lok klippunnar hér að neðan og heyra að blaðamenn höfðu greinilega gaman af uppátæki Spánverjans.
Lundúnaslagur West Ham og Arsenal hefst klukkan 15:30 á morgun og er sýndur á Sýn Sport. Leikurinn er ekki síður mikilvægur fyrir West Ham en Arsenal því Hamrarnir sitja í fallsæti, stigi á eftir Tottenham þegar aðeins þremur umferðum er ólokið.