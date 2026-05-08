Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað þriggja daga vopnahlé í innrásarstríði Rússa í Úkraínu. Volodimír Selenskí Úkraínuforseti staðfestir að vopnahléð hefjist á morgun, laugardag.
Trump skrifaði á Truth Social að vopnahléð myndi vara 9., 10. og 11. maí, en til hafði staðið að halda vopnahlé 9. maí að tilefni hins svokallaða sigurdags, sem er sá dagur sem nasistar gáfust upp í seinni heimsstyrjöld.
Bæði Rússar og Úkraínumenn hafa sakað hvor annan um að brjóta gegn vopnahléi sem Vladimír Pútín, forseti Rússlands, krafðist einhliða um helgina.
Auk vopnahlésins boðaði Trump skipti á þúsund föngum, hvoru tveggja frá Úkraínu og Rússlandi.
„Þessi beiðni kemur beint frá mér og ég kann mikils að meta samþykktina frá Vladimír Pútín [Rússlands] forseta og Vlodimír Selenskís [Úkraínu] forseta,“ skrifar Trump. „Vonandi markar þetta upphafið á endi langs, mannskæðs og erfiðs stríðs.“
Volodimír Selenskí birti svo færslu skömmu síðar þar sem hann greinir frá því að hann hafi samþykkt þetta tímabundna vopnahlé og að Rússar hafi einnig samþykkt fyrrgreind fangaskipti.
Aðstoðarmaður Pútíns staðfestir skilyrðin einnig í samtali við Tass.