Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Sigurður Líndal Þórisson er oddviti Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnaþingi vestra.
Sigurður er búsettur á Hvammstanga, en fæddur og uppalinn á Lækjamóti í Víðidal. Hann er fæddur 1973 og hefur viðamikla reynslu af störfum innan menningar, nýsköpunar, ferðaþjónustu, byggðaþróunar og atvinnulífs; meðal annars sem gæðastjóri hjá risafyrirtækinu Expedia Inc. þar sem hann leiddi teymi með starfsmenn í tíu löndum og fjórum heimsálfum.
Í dag starfar hann sem sviðsstjóri sjálfbærra viðskipta hjá félagi í orkutengdri nýsköpun.
Sigurður er lærður leikari frá ArtsEd í Lundúnum, og með meistaragráðu í stjórnun menningarstofnana frá Birkbeck í sömu borg, en þar bjó hann frá 1995-2015.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
Landið okkar er ótrúlega fallegt og fjölbreytt, og ég væri til í að prófa að búa mjög víða um landið. En ef ég þyrfti að velja einn stað myndi ég velja Akureyri, það er góður bær og þar býr margt fólk sem mér þykir vænt um.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Amma mín sá til þess að ég var orðinn fluglæs fjögurra ára gamall, svo bækur hafa alltaf verið stór hluti af mínu lífi. Svarið við þessari spurningu er eflaust breytilegt dag frá degi, en í dag segi ég Bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren, en hún er að mínu viti eitt merkilegasta skáld mannkynssögunnar, en eins og aðrir barnabókahöfundar nýtur hún ekki þeirrar virðingar sem hún á skilið.
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
Það er eðlilegast að byrja á niðurskurði í yfirstjórn og umsýslu áður en snert er við þeim framlínustörfum sem íbúar hafa dagleg not af.
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
Lýðheilsa, tómstundir og leikskóli.
Hver væri titill ævisögu þinnar?
Hvað næst?
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
Mér finnst mjög gaman að tala við fólk í síma, en heimilismönnum líkar síður að ég tali í símann langtímum saman á kvöldin. Svo það er betra að fá símtöl á daginn og skilaboð á kvöldin.
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
Þjóðkirkjan er tímaskekkja sem við eigum að leggja niður.
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
Geimferðum. Minn stærsti draumur er að vera í fyrsta hópi landnema á nýrri plánetu.
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
Öll okkar áherslumál hafa verið lögð á borðið. Engin fyrirséð ákvörðun ætti því að koma á óvart. Hinsvegar geta alltaf komið upp óvænt mál sem maður þarf að takast á við og geta orðið umdeild.
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
Ég nota hana oft í samantekt upplýsinga í vinnunni. Núna síðast til að búa til lista yfir framleiðendur af ákveðinni tegund búnaðar í ákveðnum heimshluta.
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
Ég er svo heppinn að líka persónulega mjög vel við oddvita beggja hinna framboðanna, auk þess sem ég ber mikla virðingu fyrir öllum sem eru tilbúnir að bjóða sig fram til þjónustu fyrir samfélagið sitt. Ég útiloka því ekki samstarf við neinn. Það verða málefnin sem ráða því hvort við tökum þátt í meirihlutasamstarfi.
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Einu sinni fljótlega upp úr aldamótunum seldi ég íbúð í London, sem hafði hækkað mikið í verði þá 18 mánuði sem ég átti hana. Ég ákvað að bíða með að fjárfesta í annarri, því mér þótti ótrúlegt að þessi vöxtur mundi halda svona áfram lengi. Það var rangt hjá mér, en vissulega sprakk þessi bóla 2008.
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Laxveiðin. Sennilega hvergi betra á jarðkringlunni að veiða villtan lax en hér.
Hvað borðar þú í morgunmat?
Ekkert. Nema ef ég gisti á hóteli, þá borða ég allt.
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Sýndarsamráð.
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
Við höfum lagt fram okkar áherslumál, þau eru öll raunhæf: Frysting gjaldskráa, stækkun leikskóla, bygging björgunarmiðstöðvar, óskertur vistunartími í leikskóla og uppbygging útivistarinnviða í samstarfi við viðeigandi félög.
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
Movin’ on Up með Primal Scream hefur alltaf fylgt mér á tímamótum.
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Sameiningartilraunin við Dalabyggð, og hvernig að henni var staðið, voru mikil mistök - enda var þessari langsóttu hugmynd hafnað af þremur fjórðu hluta íbúa. Fórnarkostnaðurinn er fyrir augum okkar dag hvern, en embættismenn og kjörnir fulltrúar tóku augun af boltanum í heimabyggð og umhverfi okkar innanbæjar hefur farið mikið aftur, mörg verkefni hafin, en fáum lokið og bæjarbragurinn mikið daprari fyrir vikið.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Pabbi. Það er kannski ekki beint gælunafn, en mér finnst samt ekki vænna um neitt sem ég hef verið kallaður. Kosturinn við það að eiga tvítyngt barn er að vera líka kallaður „daddy“.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Ég hef ekki lagt fram nein mál án þess að ætla mér að standa við þau, og er ekki þekktur sem vanefndamaður.