Donald Trump Bandaríkjaforseti segir vopnahlé enn í gildi milli Bandaríkjanna og Íran, þrátt fyrir að komið hafi til átaka á Hormuz-sundi í gær.
Bandaríkjamenn hafa sakað Írani um að hafa beint drónum, eldflaugum og smábátum gegn þremur herskipum Bandaríkjanna. Íranir segja á móti að Bandaríkjamenn hafi gert árásir á íranskt olíuflutningskip og annað skip til, og á nokkur skotmörk við strandlengjuna.
Miðlar í Íran hafa greint frá því að sprengingar hafi heyrst á Hormuz-sundi og í Tehran. Þá var greint frá loftárásum Bandaríkjanna á Bandar Khamir, Sirik og Qeshm-eyju við ströndina.
Svo virðist sem Íranir hafi gripið til mótaðgerða en varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmanna greindi frá því í morgun að varnarkerfi landsins hefðu brugðist við eldflauga- og drónaárás.
Hermálayfirvöld vestanhafs sögðu fyrir sitt leyti að Íranir hefðu átt frumkvæðið að árásum á herskip Bandaríkjanna á Hormuz-sundi en þeim hefði verið svarað með árásum á hernaðarinnviði í Íran.
Trump sagði á Truth Social í gærkvöldi að Bandaríkin hefðu grandað nokkrum fjölda smábáta og hafði aftur í hótunum; Íranir myndu sæta hörðum árásum ef þeir samþykktu ekki tillögur Bandaríkjamanna og það strax.
Yfirvöld í Íran sögðu í gær að verið væri að skoða tillögurnar. Misvísandi fregnir hafa borist af því hvort samkomulag er í augnsýn en báðir aðilar hafa hótað ofbeldi ef ekki verður orðið við kröfum þeirra.
Langt virðist á milli aðila hvað varðar kjarnorkuáætlun Írana.