Erlent

Vopna­hléið enn í gildi en alls ó­víst um varan­legt sam­komu­lag

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Trump hefur nú ítrekað sagt að samkomulag sé í augnsýn, án þess að af hafi orðið.

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir vopnahlé enn í gildi milli Bandaríkjanna og Íran, þrátt fyrir að komið hafi til átaka á Hormuz-sundi í gær. 

Bandaríkjamenn hafa sakað Írani um að hafa beint drónum, eldflaugum og smábátum gegn þremur herskipum Bandaríkjanna. Íranir segja á móti að Bandaríkjamenn hafi gert árásir á íranskt olíuflutningskip og annað skip til, og á nokkur skotmörk við strandlengjuna.

Miðlar í Íran hafa greint frá því að sprengingar hafi heyrst á Hormuz-sundi og í Tehran. Þá var greint frá loftárásum Bandaríkjanna á Bandar Khamir, Sirik og Qeshm-eyju við ströndina. 

Svo virðist sem Íranir hafi gripið til mótaðgerða en varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmanna greindi frá því í morgun að varnarkerfi landsins hefðu brugðist við eldflauga- og drónaárás.

Hermálayfirvöld vestanhafs sögðu fyrir sitt leyti að Íranir hefðu átt frumkvæðið að árásum á herskip Bandaríkjanna á Hormuz-sundi en þeim hefði verið svarað með árásum á hernaðarinnviði í Íran. 

Trump sagði á Truth Social í gærkvöldi að Bandaríkin hefðu grandað nokkrum fjölda smábáta og hafði aftur í hótunum; Íranir myndu sæta hörðum árásum ef þeir samþykktu ekki tillögur Bandaríkjamanna og það strax.

Yfirvöld í Íran sögðu í gær að verið væri að skoða tillögurnar. Misvísandi fregnir hafa borist af því hvort samkomulag er í augnsýn en báðir aðilar hafa hótað ofbeldi ef ekki verður orðið við kröfum þeirra.

Langt virðist á milli aðila hvað varðar kjarnorkuáætlun Írana.

