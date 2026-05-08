Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Arndís María Kjartansdóttir er oddviti Eyjalistans í Vestmannaeyjum.
Ég heiti Arndís María Kjartansdóttir og er oddviti Eyjalistans í Vestmannaeyjum. Ég er 54 ára framhaldsskóla kennari, fasteignasali og meistaranemi í Jákvæðri sálfræði. Ég hef nánast því alltaf búið í Eyjum fyrir utan eitt ár í Þýskalandi sem og námsárin mín í Reykjavík. Ég er gift Ómari Steinssyni og eigum við þrjú börn. Hjarta mitt slær fyrir Vestmannaeyjar og ég vil gera góðan bæ enn betri. Samgöngur eru að sjálfsögðu mál málanna og ég brenn fyrir málefni sem varðar fjölskyldur, menntun og skipulagsmál. Við í Eyjalistanum erum félagshyggjufólk og viljum einblína á fólkið sem í bænum okkar býr og gera eins vel við það og við mögulega getum. Ég safna háskólagráðum og trúi því að það séu engin vandamál, bara lausnir.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
Ég myndi búa í Hafnarfirði, það er líkast Vestmannaeyjum með bryggjunni, sjónum og bátunum. Svo er Akureyri líka afar falleg og mig dreymir nú alltaf um að læra á skíði.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Hobbitinn, hún hefur allt sem bók þarf að hafa, hugrekki, jákvæðni, ævintýri, skilning, mannleg samskipti, heilindi og ferðalag. Ég er brjálaður lestrarhestur og les tugi bóka á ári hverju, margar eru minnistæðar, áhugaverðar og yndislegar og allar auðga líf mitt á einhvern hátt.
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
Ég myndi skoða þær framkvæmdir sem mættu bíða og forgangsraða á þann hátt að það kæmi sem minnst niður á íbúunum.
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
Ég myndi helst vilja setja þau í rannsóknir á fýsileika þess að gera göng til eyja en best væri að leyfa fólkinu í Eyjum að njóta þess með því að lækka álögur.
Hver væri titill ævisögu þinnar?
Frú fabulous
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
Bæði betra, að hringja dregur úr misskilningi, en líklega vel ég oftast að senda skilaboð, það er oft fljótlegra, einnig er mikilvægt að hafa sem flest skriflegt, lærði það sem fasteignasali.
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
Er of ný í pólitík til að svara þessu, en kannski væri það að ég er ekki alltaf sammála öllu sem gert var í síðustu bæjarstjórn. En mér finnst líka mikilvægt að horfa til framtíðar og hugsa frekar um hvað við getum gert núna fyrir bæjarfélagið.
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
Læknisfræði, alltaf langað að geta unnið á spítala, finnst það einkar virðingarvert starf að bjarga mannslífum, held að það sé ótrúlega erfitt og gefandi í senn.
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
Að endurskoða skipulagsmálin, skoða hvað er hægt að gera í lóðarmálum og skoða forgangsröðun fjárfrekra verkefna betur.
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
Hvað margir dagar eru kenndir í skólum í Finnlandi?
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
Ég get unnið með öllum, enda með ævilanga reynslu í því að vinna með allskonar fólki sem kennari. Myndi aldrei útiloka samstarf við einn né neinn, það er uppgjöf, en að sjálfsögðu myndi ég reyna að vinna helst með þeim sem samræmast okkar stefnumálum best.
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Að þiggja ekki Erasmus styrkinn sem ég hlaut til náms í þýsku í Vín í Austurríki.
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Eru ekki öll sveitarfélög frábær? En kannski er sérstaða okkar fólgin í að við búum á eyju, hér er samstaðan einstök ef gefur á bátinn, fólkið er vinnusamt og þrautseigt, samheldnin og umhyggjan fyrir hvort öðru er lýsandi fyrir Vestmannaeyinga, þá eru færri skemmtilegri á góðum degi en Eyjabúar.
Hvað borðar þú í morgunmat?
Mér finnst matur þurfa að vera góður, fallegur og litríkur. Ég er mikil matarmanneskja og vel yfirleitt ekki neitt einfalt. Brauð með lárperu, tómötum og hrærðu eggi með osti, allt eldað eftir kúnstarinnar reglum með góðu kryddi og eftir kenjum kokksins er minn uppáhalds morgunmatur.
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Að það sé ekki nægjanlegt samtal við fólkið sem hér býr og starfar og á þau sé hlustað, hvað vantar þeim og hvernig er best að koma á móts við fyrirtæki og stofnanir bæjarins? Því það eru starfsmennirnir sem vita best, ekki sérfræðingarnir að sunnan.
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
Að láta hendur standa fram úr ermum og láta verkin tala. Við getum gert miklu meira en við höldum, með því að stytta boðleiðir, gera fólki kleift að fá meira aðgengi að stjórnendum og byrja á því að byggja nýjan leikskóla á kjörtímabilinu ásamt mörgum öðrum brýnum verkefnum.
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
Elska svo ótrúlega mörg lög, þjóðhátíðarlög, gömul lög, diskó lög, stuð lög, róleg lög og kántrí lög, er upptekin af merkingu texta í lögum og held að Hugmyndir Frikka Dórs og Stattu upp fyrir sjálfum þér með Bláum Ópal, ásamt Ain´t no mountain high enough með Marvin Gaey og Tammi Tarrell séu uppáhalds lögin mín í þessari kosningabaráttu.
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Að mínu mati eru ekki nein eiginleg mistök sem ég sé í fljótu bragði. Eitt sem mér dettur í hug er upplýsingaflæði til íbúa er varðar framkvæmdir hefur verið ábótavant lengi og mætti bæta. Það er eitt af stefnumálum Eyjalistans í komandi kosningum. Svo er mikilvægt að einblína á framtíðina, ekki horfa of mikið í baksýnisspegilinn, heldur fram á við. Hvað getum við gert núna fyrir bæinn okkar.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Dísa skvísa, getur ekki verið betra og bið ekki um meira. Hef ekki hugmynd um að hafa verið kölluð einhverju öðru gælunafni.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Ég vil að sjálfsögðu standa við þau öll ef að okkar listi kemst í meirihluta. Ég reyni ekki að lofa upp í ermina á mér, betra er að fara varlega í að gefa loforð, heldur standa sig á hverjum degi og uppfylla fleiri markmið og klára fleiri verkefni sem eru bæjarfélaginu til heilla.