Birta bréf sem Epstein á að hafa skrifað áður en hann lést

Alríkisdómari í New York í Bandaríkjunum samþykkti í dag að birta opinberlega bréf sem Jeffrey Epstein á að hafa skrifað í fangelsi. Klefafélagi hans sagðist hafa fundið bréfið í myndasögu. Í frétt New York Times segir að þau hafi ekki staðfest rithönd Epstein í bréfinu.
Í fréttinni segir að fjölmiðillinn hafi óskað þess í síðustu viku að bréfið yrði birt opinberlega eftir að þau birtu viðtal við Tartaglione sem var klefafélagi Epstein en Kenneth M. Karas er dómarinn í máli hans.
Í viðtalinu lýsti hann því hvernig hann fann bréfið og hvar. Bréfið má sjá að neðan en þar segir:
„Þeir rannsökuðu mig í marga mánuði. Fundu EKKERT!! Það eru forréttindi að geta valið sér tíma til að kveðja. Hvað viltu að ég geri – fari að grenja!! EKKI GAMAN – EKKI ÞESS VIRÐI!!“
🚨 Epstein's apparent suicide note, unsealed today at the request of @nytimes."They investigated me for months. Found NOTHING!! It is a treat to be able to choose one's time to say goodbye.Watcha want me to do- Bust out cryin!!NO FUN--NOT WORTH IT!!" https://t.co/LS5z1AnCFV pic.twitter.com/5ysv3OIjN1— David Enrich (@davidenrich) May 6, 2026
Í frétt þeirra segir enn fremur að þrátt fyrir að dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hafi birt þúsundir Epstein-skjala hafi þessu bréfi verið haldið leyndu og að fjölmiðillinn hafi gert ítarlega leit í skjölunum að þessu bréfi. Leitin hafi aðeins skilað tveggja blaðsíðna tímalínu þar sem kom fram hvernig bréfið snerti mál Tartaglione og að lögmenn hans hafi staðfest uppruna bréfsins án þess þó að taka fram hvernig það var gert.
Í frétt NY Times segir að Tartaglione, fyrrverandi lögreglumaður í Briarcliff Manor í New York, hafi deilt klefa með Epstein á meðan hann beið réttarhalda í fjórföldu morðmáli. Hann sagði The Times í nýlegum símaviðtölum úr fangelsi í Kaliforníu að hann hefði fundið miðann í myndasögu eftir að Epstein var fluttur úr klefa þeirra eftir meinta sjálfsvígstilraun.
„Ég opnaði bókina til að lesa og þar var hann,“ sagði Tartaglione. Hann sagði að miðinn hefði verið skrifaður á gult blað sem rifið var úr skrifblokk.
Réttarmeinafræðingur New York-borgar úrskurðaði 2019 að dauði Epsteins hefði verið sjálfsvíg. Frá þeim tíma hafa komið fram alls konar kenningar um að andlát hans hafi borið að með öðrum hætti. Mánuði áður en hann lést hafði hann fundist hálfmeðvitundarlaus í klefa sínum og með áverka.
Talið var að þá hefði hann reynt að fyrirfara sér. Í frétt NY Times segir að þegar hann hafi verið spurður um áverkana hafi hann fyrst sagt að Tartaglione hefði ráðist á sig og að hann væri ekki með sjálfsvígshugsanir.
Í fréttinni segir að Tartaglione hafi alltaf neitað að hafa ráðist á Epstein. Tartaglione sagðist hafa gefið lögfræðingum sínum miðann þar sem hann taldi að hann gæti hafa komið að gagni ef Epstein hefði haldið áfram að halda því fram að hann hefði reynt að meiða sig. Tartaglione var sakfelldur árið 2023 og afplánar nú fjórfaldan lífstíðardóm. Hann hefur haldið fram sakleysi sínu og áfrýjað dómnum.
Í frétt NY Times segir einnig að bréf Epstein hafi orðið hluti af langdreginni lagadeilu milli lögfræðinga Tartagliones. Skjöl sem tengjast deilunni voru innsigluð af dómstólum til að vernda trúnað milli lögmanns og skjólstæðings, samkvæmt dómsskjölum.
Áður en Karas dómari aflétti innsiglinu af miðanum bað hann málsaðila um að koma á framfæri skoðunum sínum á beiðni The Times um að efnin yrðu gerð opinber. Skrifstofa ríkissaksóknara á Manhattan, sem sótti Tartaglione til saka, mótmælti ekki birtingu miðans. Í bréfi til dómarans skrifuðu saksóknararnir að „mikill almannahagur virðist vera af aðstæðum í kringum dauða Epsteins.“
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
