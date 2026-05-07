Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
María Ellen Steingrímsdóttir er oddviti Viðreisnar í Kópavogi.
Ég heiti María Ellen Steingrímsdóttir og er oddviti Viðreisnar í Kópavogi. Ég er 30 ára gömul, lögfræðingur að mennt og starfa í stjórnsýslunni. Ég bý á Kársnesinu með manninum mínum og tveggja og hálfs árs syni okkar sem sér til þess að heimilið sé sjaldan of rólegt. Mig langar að hafa raunveruleg áhrif til góðs á samfélagið okkar í Kópavogi og taka þátt í að byggja upp fjölskylduvænt samfélag.
Ég brenn fyrir frelsi, góðri þjónustu og því að fólk hafi raunverulegt val. Ég styð fjölbreytt rekstrarform, leita lausna sem virka og reyni að hafa gleðina ávallt að leiðarljósi í öllum mínum ákvörðunum.
Ég vil sjálf meina að ég sé ágætur húmoristi með almenn skvísulæti en ég fékk skvísupróf eftir sumarvinnu sem flugfreyja. Ég reyni eins og ég get að komast hjá því að elda en hef samt gaman að því að baka og er til að mynda búin að fullkomna góða marengstertu. Ég borða alls ekki papriku en kann ofsalega vel að meta nætursaltaða ýsu með kartöflum og smjöri.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi sennilega búa á Akranesi. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn en uppá Skaga býr tengdafjölskyldan mín í allri sinni dýrð.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Heated Rivalry bækurnar runnu ljúft niður í vetur og ég segi það án þess að blikka.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Í opinberum innkaupum og framkvæmdum. Þar getur Kópavogsbær gert svo miklu betur. Bæði að vanda betur undirbúning útboða og fara markvisst í úrbætur. Bærinn þarf að vanda töluvert betur allar framkvæmdir og hætta að fara mörg hundruð milljónum og jafnvel milljörðum fram úr áætlunum. Þetta ætlar Viðreisn að gera strax á næsta kjörtímabili.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi vilja nýta 100 milljónir til þess að stytta biðlista innan velferðarsviðs Kópavogsbæjar og fjármagna þannig stuðningsþarfir. Mér þykir algjörlega óviðunandi að einstaklingum með stuðningsþarfir sé mætt með biðlistum eftir biðlistum hjá Kópavogsbæ. Það kostar sveitarfélagið og einstaklingana sjálfa svo mikið að gera þetta ekki vel.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Pínu tæp en geðveikt spennt“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja, alltaf. Hringið endilega í mig, skilaboðin týnast.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég tel að núverandi skipting fæðingarorlofs sé ekki nægilega vel í takt við raunverulegar aðstæður fjölskyldna með ung börn.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Guð hvað ég væri til í að kunna betur á samfélagsmiðla og vera betri á myndavélinni.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Við ætlum að gera breytingar á gjaldskrá leikskólanna þannig að sanngjarnt verð greiðist fyrir alla dvöl.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég nýtti mér gervigreindina til þess að aðstoða mig við þennan frábæra titil á ævisögunni minni, sem ég held að ég þurfi að setjast niður og skrifa beint í kjölfarið af þessari kosningabaráttu.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Viðreisn í Kópavogi kemur til með að vinna með þeim flokki eða flokkum sem fá til þess viðeigandi umboð frá kjósendum. Þangað til hvert einasta atkvæði hefur verið talið er allt opið. Við erum framsýn og getum unnið með hverjum sem er, svo lengi sem málefnalegur grundvöllur liggur til grundvallar meirihlutasamstarfi.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Mjög ung kona kaupir of dýra tískuskó: Ég keypti mér einu sinni mjög dýra tískuskó í París, þessa með rauða botninum, á verði sem ég vil helst ekki rifja upp . Til að réttlæta þetta sagði ég við sjálfa mig að þetta væri fjárfesting og ég myndi einhvern daginn afhenda barnabörnunum mínum, þá eins og eitthvert erfðagóss.
Skórnir hafa einu sinni verið notaðir. Eftir sirka 12 mínútur var ég farin að íhuga hvort ég þyrfti heilbrigðisaðstoð, svo afspyrnu óþægilegir eru þeir (og ég er týpan sem tekur útlit fram yfir þægindi alla jafna). Ég er líklegri til að arfleiða þessa skó mínum versta óvin frekar heldur en afkomendum.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Íþrótta- og tómstundarstarfið í Kópavogi er í heimsklassa. Við erum með framúrskarandi íþróttafélög sem bjóða á eitt besta úrval íþrótta sem þekkist á landinu með metnaðarfulla stjórnendur og magnaðan hóp þjálfara og leiðbeinenda.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Vildi óska þess að ég væri týpan í morgunmat, er meira brunch týpa um helgar, annars er það banani eða hleðsluskyr í bílnum.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Númer eitt, tvö og þjú - samráðsleysi og skeytingarleysi gagnvart bæjarbúum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Mér þykir raunhæft að reyna að gera jákvæðar breytingar á menntakerfinu okkar þannig að það verði alvöru eftirspurn eftir störfum við kennslu hjá okkur þar sem við munum geta tryggt betur líkamlegt öryggi kennara og veitt þeim meiri tækifæri til að kenna.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„María Mey - Iceguys“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Hvernig leikskólakennurum og foreldrum leikskólabarna hefur verið stillt upp sem gagnstæðum fylkingum. Það voru grundvallarmistök og mér finnst mikilvægt að það verði leiðrétt sem fyrst.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið (e. nickname) sem þú hefur fengið og af hverju?
„Á fyrsta ári í Verzló kokkuðu bekkjarbræður mínir upp gælunafnið Mellen. Það er enn gripið í það á meðal minna nánustu vina, svona við og við. Mér þykir mikilvægt að benda á að þetta eru tvö mjúk L eins og í Ellen, en ekki hörð. Það vefst fyrir sumum, sérstaklega í rituðu máli, og hefur sett einhverja úr jafnvægi.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Fjölskyldur í forgang, hvort sem þær innihalda ung börn eða háaldraðar ömmur og afa.“