„Formaður Sjálfstæðisflokksins átti eflaust flott úr" Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 24. maí 2026 14:02 Kristrún Frostadóttir tekur því létt að fjallað sé um klæðaburð sinn en bendir þó á vissan tvískinnung. Vísir/Samsett Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist taka umfjöllun um dýrt og fágað úr sem hún á létt. Sjálf fylgist hún ekki með fréttum af þessu tagi og veltir því upp hvort Davíð Oddsson hafi ekki átt álíka fínt armbandsúr á sinni embættistíð án þess að því hefði verið slegið upp í Morgunblaðinu. Athygli vakti á dögunum þegar Smartland fjallaði um úr sem forsætisráðherrann bar á mynd sem hann birti á samfélagsmiðlum. Úrið er frá svissneska fyrirtækinu Breitling og er af gerðinni Chronomat Automatic 36, en slíkt er hægt að kaupa hér á landi á 1,6 milljónir króna, að því er þar fram kemur. Kristrún var spurð út í stóra úramálið auk annarra aðkallandi mála á Sprengisandi með Páli Magnússyni á morgun. Nánar tiltekið var hún spurð hvort henni þætti umfjöllunin bjánaleg. „Ég veit það ekki. Ég fylgist stundum dálítið illa með ákveðnum tegundum frétta. Ég er ekki alltaf með lífsstilsblaðsíðurnar við," segir hún þá. Hún segist annars taka slíkri umfjöllun með léttúð. Ýmsar fréttir hafi verið skrifaðar um hárið á henni og klæðaburð hennar og þar fram eftir götunum. „Er fólk ekki bara forvitið um mann?" spyr hún sig. Hún bendir þó á að hún sé ekki fyrsti forsætisráðherrann sem á fínt armbandsúr. „Af einhverri ástæðu eru fleiri fréttir skrifaðar svona um mig en var til dæmis um formann Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma þrátt fyrir að hann hafi eflaust átt flott úr og hafi alltaf verið vel til fara," segir hún.