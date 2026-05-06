City varð Englandsmeistari heima í sófanum

Manchester City er Englandsmeistari kvenna í fótbolta en það varð ljóst eftir 1-1 jafntefli Arsenal gegn Brighton í kvöld.
Arsenal var eina liðið sem átti möguleika á að ná City en þurfti sigur í kvöld sem skilaði sér ekki. Jafnteflið gegn Brighton gerir það að verkum að City er meistari, í fyrsta sinn í heilan áratug.
Chelsea hefur einokað Englandsmeistaratitilinn síðustu sex ár en City er nú meistari í annað sinn í sögu félagsins.
City hefur unnið 17 af 21 leik á þessu tímabili undir stjórn Andree Jeglertz, sem tók við þjálfun liðsins eftir síðasta tímabil.
Sóknarleikur liðsins hefur verið hreint stórkostlegur en Khadija Shaw (markahæst með 19 mörk), Vivianne Miedema (10 mörk) og Kerolin (9 mörk) eru allar þrjár meðal efstu sex markaskorara deildarinnar.
Með sigri í lokaumferðinni gegn West Ham verður stigametið slegið og City endar með 55 stig.
Þá gæti City líka enn unnið tvennuna en liðið mætir Chelsea í úrslitaleik FA bikarsins á sunnudag.