Brynjar Ingi sigldi öruggu sæti í höfn

Brynjar Ingi Bjarnason og félagar í liði Greuther Fürth náðu með naumasta hætti að halda sér í næstefstu deild þýska fótboltans.
Fürth endaði í þriðja neðsta sæti 2. deildarinnar og varð því að fara í umspil við Essen, sem lenti í 3. sæti í 3. deild, um það hvort liðanna yrði í 2. deild á næsta tímabili.
Fürth tapaði fyrri leik einvígisins við Essen á útivelli, 1-0, en náði svo að vinna 2-0 á heimavelli í kvöld og fagna áframhaldandi veru í 2. deild.
Miðvörðurinn Brynjar Ingi kom inn á til að þétta raðirnar undir lokin, á 87. mínútu, en Fürth hafð komist í 1-0 á 29. mínútu og svo í 2-0 strax í upphafi seinni hálfleiks.
Brynjar Ingi kom til Fürth í fyrrasumar þegar félagið keypti hann frá HamKam í Noregi. Hann er með samning sem gildir í eitt ár til viðbótar.