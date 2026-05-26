Landsliðskonan Sædís Rún Heiðarsdóttir skoraði eitt marka Vålerenga í 7-1 risasigri gegn Bodö/Glimt í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Sædís skoraði þriðja mark Vålerenga strax á 18. mínútu og staðan var orðin 5-0 í hálfleik.
Sigurinn kemur Vålerenga upp í 3. sæti og liðið er með 19 stig, stigi á eftir Rosenborg en enn sex stigum á eftir taplausu toppliði Brann með Diljá Ýr Zomers innanborðs. Diljá var í byrjunarliðinu í 4-0 sigri gegn Lyn í dag.
Selma Sól Magnúsdóttir er hins vegar enn að koma sér í gang að nýju eftir meiðsli og var ekki í leikmannahópi Rosenborgar í 3-2 útisigri gegn Molde. Amanda Andradóttir kom inná hjá Molde á 58. mínútu og átti þátt í seinna marki Molde.
Á Spáni fór svo fram ótrúlegur leikur í næstsíðustu umferð, þar sem Granada komst í 3-0 snemma í seinni hálfleik en Madrid CFF, lið Hildar Antonsdóttur, vann engu að síður 4-3 sigur.
Ana Marcos skoraði öll fjögur mörk Madridar-liðsins í leiknum, á um hálftíma kafla frá 53. mínútu til 85. mínútu.
Hildur lék allan leikinn fyrir Madrid CFF sem er í 9. sæti af 16 liðum spænsku deildarinnar með 37 stig eftir 29 leiki. Granada er með 45 stig í 6. sæti.