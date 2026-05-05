Oddvitaáskorunin: Mistök að kenna hundinum á klukku Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. maí 2026 11:01 Sævar og Týra á leið til Fljótavíkur Aðsend Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum. Sævar Óli Hjörvarsson er oddviti Miðflokksins í Ísafjarðarbæ. Ég heiti Sævar Óli Hjörvarsson, fæddur 1961 uppalinn í Reykjavík en ættaður af Hornströndum. Flutti til Ísafjarðar 17 ára. Ég er húsasmíðameistari að mennt og hef verið í ýmsum fyrirtækjarekstri undanfarin 30 ár og meðlimur í björgunarsveitinni Tindum í Hnífsdal í áratugi. Ég er giftur Halldóru Þórðardóttur og eigum við samanlagt 5 börn, 7 barnabörn og hundinn Týru. Ég hef gaman af ferðalögum, þá sérstaklega í Fljótavík, vera með fjölskyldunni og fleira. Ég vil leggja áherslu á skólamál sveitarfélagsins og áframhaldandi uppbyggingu þar ásamt stuðningi við kennara. Gera þjónustu við bæjarbúa og fyrirtæki einfaldari og skilvirkari, tryggja framboð lóða fyrir íbúðir og fyrirtæki. Gera 10 ára áætlun um uppbyggingu íþróttamannvirkja í samráði við íþróttahreyfinguna. Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi? „Austur á landi í góða veðrinu“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Byssurnar í Navarone“ Sævar og Dóra í Fljótavík.Aðsend Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður? „Hagræða í stjórnsýslunni, einfalda ferla og hámarka hagkvæmni í rekstrinum, meiri árangur fyrir hverja krónu til hagræðis fyrir bæjarbúa“ Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau? „Uppbygging Íþróttamannvirkja og annara innviða svo sem gatna, bæta upplifun íbúa og gesta, styrking leikskóla bæjarins“ Hver væri titill ævisögu þinnar? „Allt er hægt að bæta“ Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð? „Hringja, skilaboð ef allt um þrýtur“ Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks? „Enginn hefur hingað til viðrað óænægju með skoðanir mínar“ Sævar Óli HjörvarssonAðsend Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það? „Krabbameinslækningum“ Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild? „Flest allar ákvarðanir eru umdeildar“ Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í? „Aldrei notað gervigreind bara eigin greind“ Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með? „Ég er opinn fyrir öllum flokkum, ágætis fólk í þeim öllum“ Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni? „Að kenna hundinum á klukku“ Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum? „Ísfirska lognið“ Sævar bjargar krumma frá TýruAðsend Hvað borðar þú í morgunmat? „Ávexti eða smoothie“ Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag? „Ákvörðunarfælni og seinagangur“ Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum? „Bygging nýrrar sundlaugar eða fjölnota íþróttahúss“ Hvert er uppáhalds lagið þitt? „Wild dances með Ruslönu, en ég dansaði einmitt fyrsta dansinn í brúðkaupinu mínu við það.“ Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár? „Lélegt viðhald húsnæðis í eigu bæjarins, ónógur þrýstingur á stjórnvöld vegna Súðavíkurgangna og annara samgangna við sveitarfélagið“ Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju? „Hef ekki fengið gælunafn ennþá“ Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við? „Öll sem ég get“ Oddvitaáskorunin Ísafjarðarbær Miðflokkurinn Mest lesið Þessi sigruðu Met Gala Tíska og hönnun Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Menning „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lífið Lively og Baldoni náðu sáttum Lífið Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Lífið Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Lífið Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Lífið Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Lífið Met Gala-bölvunin alræmda Tíska og hönnun „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ Lífið Fleiri fréttir Oddvitaáskorunin: Mistök að kenna hundinum á klukku „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lively og Baldoni náðu sáttum Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Mörg þúsund „glataðir ljósmyndarar“ sóttu um „Bíddu, þetta er satt. Ég er með átröskun“ Fögnuðu nýrri líkamsræktarstöð í Grímsbæ Fyrsta jarðarförin í Flatey í 69 ár varð undursamlegt ævintýri Fréttatía vikunnar: Sjúkrabíll, guðshús og koss dauðans Oddvitaáskorunin: Ice ekki lengur eins viðeigandi viðurnefni vestanhafs Birna María og Egill eignuðust dreng Oddvitaáskorunin: Að stöðva Borgarlínuna efst á lista Reyndist sannspár um koss dauðans Britney ákærð fyrir ölvunarakstur „Nú erum við komin í alvöru Drakúlaleik“ Bubbi komst ekki í jarðarför Bjögga „Ég stöðvaði þessar samfarir“ Oddvitaáskorunin: „Sérvitur sveitavargur“ Sjá meira