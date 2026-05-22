Örn Árnason leikari snýr aftur sem afi í nýrri leiksýningu á litla sviði Þjóðleikhússins næsta vetur. Afi, sem birtist sjónvarpsáhorfendum fyrir réttum 40 árum á Stöð 2, snýr þannig aftur í nýju verki sem er skrifað af Agnesi Wild.
„Þessi ástsæla persóna sem Örn Árnason skapaði hefur heillað margar kynslóðir íslenskra barna og mun í þessari fallegu sýningu segja spennandi sögur með töfrum og tónlist og lenda í ýmsum ævintýrum,“ segir í tilkynningu frá Þjóðleikhúsinu.
Þar kemur einnig fram að nýjustu sýningar Agnesar Wild í Þjóðleikhúsinu, Lína Langsokkur og Blómin á þakinu, hafi hrifið börn á öllum aldri en Örn leikur einmitt í þeirri seinni.
Afi var á Stöð 2 allar helgar um árabil en var svo tekinn af dagskrá í níu ár og sneri svo aftur árið 2015. Árið 2022 gaf Örn svo út hlaðvarpsseríu á Storytel þar sem hann lék afa á ný.
Afa snýr aftur á Stöð 2 í haust og mun hann sjá um barnatíma Stöðvar 2 alla laugardaga.