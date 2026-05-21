Helgi Björns og Ragga Gísla ætla að trylla lýðinn með tali og tónum

Hinir ástsælu söngvarar og stórstjörnur, Helgi Björnsson og Ragnhildur Gísladóttir, ætla að syngja nokkra stórsmelli sína á þrennum tónleikum á næstunni.
„Þeir svínvirka þessir hittarar allir,“ segir Helgi Björns – sjálfur Holy B – í stuttu samtali við Vísi. Helgi er hress. Hann þylur upp nöfn á smellum sem þau hafa sungið í gegnum tíðina, svo sem Draumaprinsinn, Það bera sig allir vel, Síðan hittumst við aftur á miðri leið … listinn af lögum sem þau tvö hafa sungið er langur. „Þetta er pop of the tops hjá okkur báðum.“
Þau hafa verið að æfa dagskrá og til stendur að segja sögur á milli laga.
„Svo ætlum við að segja einhverjar skemmtilegar sögur á milli. Eins og þegar ég eyðilagði fötin hennar á Húnavershátíðinni. Hún var ekki par ánægð með mig þá. Ég var að mála mótmælaskilti í einhverjum flutningabíl, hún komin í þessa svakalegu múnderingu og rak sig í spjöldin…“
Það er ekki augljóst að þessi tvö taki nú höndum saman, eða hvað? Helgi segir reyndar að leiðir þeirra Röggu hafi legið saman og um langa hríð.
„Í gegnum bransann, jájá. Við vorum að spila í Húnaveri, sællar minningar, ég hef sungið með Stuðmönnum í fjarveru Egils og svo lékum við saman á Akureyri í Kysstu mig Kata eða Skassið tamið,“ segir Helgi og rifjar upp löng kynni þeirra Röggu. „Já, og svo lékum við saman í myndinni hennar Dúnu, Ungfrúin góða og húsið. Tókum upp í Flatey og bjuggum þar í tvo mánuði í góðu yfirlæti.“
Þau hafa sem sagt leitt saman hesta sína og leikið ástfangið par – bæði á sviði og á hvíta tjaldinu. Nú fær sú kemistría að njóta sín aftur með tónum og tali.
Með þeim á sviði verða tveir af okkar fremstu hljóðfæraleikurum, Stefán Már Magnússon gítarleikari og Tómas Jónsson hljómborðsleikari, en þeir eru báðir reyndar kettir og spila á ýmis hljóðfæri; Stefán Már bregður sér á bassann og Tómas á nikkuna, þegar svo ber undir.
Þessi hópur ætlar að skemmta á Sviðinu á Selfossi núna á laugardaginn, á föstudaginn 29. maí verða þau í Bæjarbíói í Hafnarfirði og svo liggur leiðin norður; þau verða í Bíóhöllinni á Akureyri 30. maí.