„Við erum bara tvö eftir“ Stefán Árni Pálsson skrifar 22. maí 2026 11:30 Fjölskyldan hefur gengið í gegnum erfiða tíma síðustu ár. Viktoría Líf Guðlaugsdóttir lést aðeins 22 ára gömul eftir bakslag sem kom í kjölfar erfiðra áfalla innan fjölskyldunnar. Í einlægu viðtali rifja systkini hennar og faðir upp minningar um unga konu sem elskaði son sinn heitar en allt og lýsa hlýjunni, húmornum og fallegu stundunum sem lifa áfram í minningunni. „Ég vil gefa þér fallega fugla á grein með tónum sem snerta í himnastrengi , að þeir syngi þig inn í nýjan heim og þú dveljir þar vel og lengi. Ég vil gefa þér alsælu, lífið allt og djúpan frið í huga. Ég vil gefa þér hamingju, þúsundfalt, svo eilífðin muni duga.“ Þessi orð skrifaði faðir Viktoríu eftir andlát hennar. Viktoría lést í síðustu viku. „Hún féll og henni hafði liðið mjög illa og hún var í neyslu samt í frekar stuttan tíma. Þetta bar bara frekar skjótt að og okkur var mjög brugðið. Hún var búin að reyna að leita sér hjálpar á Vogi og var of lasin til að fara þangað inn. En henni var snúið við af geðdeildinni og hún fékk ekki að koma þangað,“ segir Guðbjörg Birta Guðlaugsdóttir, systir Viktoríu, í viðtali við Hödd Vilhjálmsdóttur í Íslandi í dag á Sýn í gær. „Maður veit ekkert, það eru ekkert margir staðir sem er hægt að leita til. Og lögregla, sjúkraflutningamenn og læknar og allir viljugir til að hjálpa en segja samt á sama tíma bara, okkur finnst ólíklegt að hún komist inn. Þetta er allt bara frábært fólk sem við hittum á þessum mánuðum. Það tók utan um okkur og sagði við okkur að það vildi hjálpa en það væri ekki mikið í boði, sérstaklega ekki ef hún kæmist ekki inn á geðdeild,“ segir Guðbjörg og bætir við að kerfið hafi einfaldlega brugðist systur hennar. Viktoría með syni sínum á góðri stundu. Þegar fjölskyldan talar um Viktoríu eru það þó langt frá því bara erfiðleikar sem koma upp í huga. „Hún var bara hress og skemmtileg, lífsglöð og algjör prakkari og frekja. Hún var góð stelpa, góð systir og skemmtilegt að vera í kringum hana,“ segir Guðbjörg. Tónlistarmaðurinn Birgir Hákon Guðlaugsson er eldri bróðir Viktoríu. „Hún var náttúrulega bara litla frekjan okkar. Hún var alltaf að stjórnast og hafði aldrei rangt fyrir sér. Þótt hún vissi að hún hefði rangt fyrir sér þá þrætti hún bara samt. Hún var manns mesti stuðningsmaður og varði mann með kjafti og klóm ef einhver sagði eitthvað sem henni líkaði ekki við um mann. Hún var með tattú sem ég gaf henni þegar hún var held ég 17 eða 18 ára, „Family is forever“. Það lýsir henni svolítið vel,“ segir Birgir. Mamma farin fjórum dögum seinna Árið 2024 reyndist fjölskyldunni virkilega þungbært en á rúmlega fimm mánaða tímabili missti hún móðurömmu sína, mömmu og bróður. Andlát mömmu hennar bar að fjórum dögum eftir að Viktoría eignaðist sitt fyrsta barn. „Hún fæðir Atlas Mána 23. febrúar 2024 og mamma okkar var með í fæðingunni og síðan fjórum dögum síðar þá deyr mamma okkar og ég einhvern veginn get ekki sett mig í þau spor að missa mömmu sína með fjögurra daga gamalt barn,“ segir Birgir. „Hún var rosalega þakklát fyrir að hún hefði náð að vera viðstödd fæðinguna og hafa fengið að hitta son sinn, sem var bara litli gullmolinn hennar,“ segir Guðbjörg. „Styrkurinn einhvern veginn í þessu þegar mamma deyr var að, var að, þú veist, við vorum saman systkinin fjögur. Bróðir minn kom frá Húsavík og var hjá mér í tvær vikur eða eitthvað og það hjálpaði manni rosalega mikið einhvern veginn að fara í gegnum þetta að fá að vera saman og syrgja og svo fellur hann frá og þá erum við þrjú systkinin eftir og náttúrulega pabbi. Þá fer litla systir okkar og ég held að það sé ekki hægt að lýsa sársaukanum yfir því að við erum bara tvö eftir,“ segir Birgir. „Þetta var mjög erfiður tími og bara sorg sem hún náði sér aldrei upp úr. Hún missti rosalega mikið, hún missti mömmu okkar og við öll. En mamma, hún hélt bara í höndina á henni í gegnum lífið og hún bara náði sér ekki upp úr sorginni,“ segir Guðbjörg. Upplifði sig eina Systkinin segja Viktoríu hafa verið einmana eftir að Elías, bróðir þeirra, lést, tæpum fjórum mánuðum eftir fráfall mömmu þeirra. „Ég einhvern veginn átti erfitt með að hugsa mikið um þetta. Ég þurfti einhvern veginn bara að reyna að halda áfram. Hún upplifir sig örugglega svolítið eina þegar hann fer líka. Hún talaði oft um hvað hún saknaði mömmu og að vera með mömmu stundum og Ella bróður. Hún náði sér ekki upp úr sorginni,“ segir Birgir Hákon. Viktoría fer út af brautinni eftir sjö ára edrúmennsku. „Það gerist í kringum síðustu áramót. Hún sökk dýpra heldur en áður og virtist ekki ná sér upp úr þessu, að þurfa að fara aftur að díla við tilfinningarnar sem koma þegar maður er ekki með eitthvað til að deyfa sig," segir Birgir. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem fjölskyldan ræðir um drenginn hennar Viktoríu og hvernig Barnanefnd hefur staðið sig einstaklega vel í kringum alla fjölskylduna. 