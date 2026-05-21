Í Íslandi í dag í vikunni hitti Tómas Arnar fólkið á bak við þættina 20 og eitthvað sem hafa verið í sýningu á RÚV síðustu vikur. Í þáttunum er fjallað um ungmenni á þrítugsaldri.
Aldurshópurinn sem alla jafna fetar sín fyrstu skref á vinnumarkaði, fer í háskóla og upplifir það að vera fullorðinn í fyrsta skipti. Þættirnir hafa vakið upp kátínu og hrifningu hjá ungum sem öldnum og virðist fólk tengja að miklu leyti við raunir aðalpersónanna.
Tómas ræddi við aðalleikarana þrjá í þættinum og fékk að skyggnast á bak við tjöldin.
„Við höfum alltaf átt erfitt með að útskýra þessa þætti. Við getum loksins talað bara um það að okkur finnst mjög erfitt að tala um hvernig þættir þetta eru,“ segir Óli Gunnar Gunnarsson sem fer með hlutverk í þáttunum.
„Þetta eru grínþættir um ungt fólk. Við vorum ekkert að ritskoða okkur. Ef eitthvað var verulega skrítið þá vildum við samt gera það,“ segir Vigdís Hafliðadóttir sem fer einnig með hlutverk í þáttunum.
„Við vildum kannski reyna að blanda saman einhvers konar karakter, sögum og einhverju sketsaformatti saman. Hvernig getum við leyft okkur hugmyndaflugið sem er í sketsaþáttum en samt í grínseríu með karakterum og sögu,“ segir Óli.
„Þetta er líka bara ógeðslega flókinn tími í lífi fólks, þrítugsaldurinn, eða getur verið. Þannig að það hefði verið ótrúlega óeðlilegt að gera einhverja seríu um þennan aldur og það væru engin vandamál eða allir væru bara geðveikt hamingjusamir alltaf,“ segir Vigdís.
„Grín er smá eins og grænmetið. Því ferskara sem það er núna, því verr geymist það eftir nokkra mánuði,“ segir Arnór Björnsson sem fer einnig með hlutverk í 20 og eitthvað.
