Menning

Fjörður og mynd um á­hrif inn­rásar Rússa verð­launuð í Cannes

Eiður Þór Árnason skrifar
Cristian Mungiu, leikstjóri Fjord, tók við verðlaununum frá leikkonunni Tildu Swinton á lokakvöldi Cannes í gær.
Cristian Mungiu, leikstjóri Fjord, tók við verðlaununum frá leikkonunni Tildu Swinton á lokakvöldi Cannes í gær. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Norsk-rúmenska kvikmyndin Fjörður í leikstjórn Cristian Mungiu hlaut Gullpálmann á kvikmyndahátíðinni í Cannes í Frakklandi í gær. Þá fékk Minotaur eftir Andreï Zviaguintsev Grand Prix-verðlaunin. Þetta er í 79. skipti sem hátíðin fer fram.

Fjörður eða Fjord eins og hún nefnist á frummálinu er um norsk-rúmensku Gheorghiu-fjölskylduna sem sest að í þorpi í einangruðum norskum firði þar sem hún kynnist og tengist nágrönnum sínum þrátt fyrir ólíkan uppvöxt og bakgrunn.

Þegar unglingurinn Elia Gheorghiu mætir í skólann með marbletti á líkamanum spyr fólk sig hvort það tengist þeirri hefðbundnu menntun og íhaldssömu trúargildum sem börnin fengu frá foreldrum sínum. Barnaverndaryfirvöld blanda sér í málið og endar það fyrir dómstólum.

Leikstjórinn Cristian Mungiu ásamt aðalleikurunum Renate Reinsve og Sebastian Stan.Epa//SEBASTIEN NOGIER

Rúmensk-bandaríski leikarinn Sebastian Stan og norska leikkonan Renate Reinsve fara með aðalhlutverkin í myndinni og leika foreldra Elia. Stan er meðal annars þekktur fyrir leik sinn í The Apprentice og Marvel-kvikmyndabálknum en Reinsve lék til að mynda í myndinni Affeksjonsverdi eða Sentimental Value í leikstjórn Joachim Trier.

Gagnrýninn á Rússland

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem rúmenski leikstjórinn Cristian Mungiu fær Gullpálmann á þessari virtu kvikmyndahátíð í Cannes en hann hlaut hann einnig fyrir myndina 4 luni, 3 saptamâni si 2 zile árið 2007 sem þýðist sem 4 mánuðir, þrjár vikur og tveir dagar.

Andrei Zviaguintsev, leikstjóri Minotaur, við frumsýningu myndarinnar á Cannes.EPA/TERESA SUAREZ

Minotaur sem hlaut Grand Prix-verðlaunin að þessu sinni gerist í Rússlandi og fylgist með auðugri fjölskyldu þegar allsherjarinnrás Rússa inn í Úkraínu hefst árið 2022. Fjallar kvikmyndin um farsælan stjórnanda fyrirtækis sem finnur fyrir vaxandi viðskiptaþrýstingi og auknum óstöðugleika á heimssviðinu. Leiðir þetta til þess að vandlega skipulegt líf hans fer að einkennast af ofbeldi.

Rússneski leikstjórinn Andreï Zviaguintsev hefur verið gagnrýninn á stjórnvöld í Kreml og þegar hann tók við verðlaununum í gær kallaði hann eftir því að Vladimír Pútín Rússlandsforseti myndi stöðva „slátrunina“ í Úkraínu.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Kvikmyndahátíðin í Cannes Menning


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.