Til­kynntu ó­vart dauða konungsins

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Karl III Bretakonungur er hreint ekki dauður úr öllum æðum og ávarpaði breska þingið þann 13. maí síðastliðinn.
Karl III Bretakonungur er hreint ekki dauður úr öllum æðum og ávarpaði breska þingið þann 13. maí síðastliðinn.

Breska útvarpsstöðin Radio Caroline, sem útvarpar til Miðhéraðanna og Suður-Englands, rauf spilun „What's Up“ með 4 Non Blondes til að greina ranglega frá dauða Karls III Bretakonungs, spila „God Save the King“ og minnast hans með fimmtán mínútna þögn

Atvikið átti sér stað á þriðjudagseftirmiðdaginn 19. maí en þáttastjórnendur báðust afsökunar um leið og þeir fóru aftur í loftið. Breski menningarmiðillinn NME fjallar um málið.

Útvarpsstjórinn Peter Moore hefur nú beðist afsökunar opinberlega á samfélagsmiðlum og skýrt hvað olli klúðrinu.

„Vegna tölvubilunar í aðalútvarpsveri okkar fór verklag vegna dauða konungs, sem allar breskar útvarpsstöðvar eru tilbúnar að hrinda af stað þó þær voni að þess þurfi ekki, óvart í gang á þriðjudagseftirmiðdag og var ranglega tilkynnt að hans hátign, konungurinn, hefði fallið frá,“ skrifaði Moore.

„Radio Caroline varð síðan þögult líkt og er krafist sem varaði okkur við því að endurræsa dagskránna og biðjast afsökunar í útsendingunni,“ skrifaði hann jafnframt.

Karl, sem er 77 ára, varð Bretakonungur árið 2022 þegar móðir hans, Elísabet II Bretadrottning, lést 96 ára gömul, og varð þá sá elsti til að taka við konungsembættinu í sögu Bretlands. 

Karl greindist með ótilgreint krabbamein í byrjun árs 2024 en baráttan virðist hafa gengið vel þó ekki liggi fyrir hvort hann sé laus við meinið. Hann hefur sinnt sínum konunglega skyldum með hefðbundnu móti síðustu misseri.

