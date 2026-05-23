Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 23. maí 2026 07:02 Þorsteinn Gauja fer eigin leiðir í tísku og tilveru. Aðsend „Þeir sem þekkja mig vita alveg að ég kaupi mér ekki föt út frá því hvort þau séu þægileg,“ segir fatahönnunarneminn og tískugúrú-inn Þorsteinn Gauja Björnsson. Þorsteinn er 22 ára gamall og hefur alla tíð elskað að klæða sig upp. Hann er á öðru ári í fatahönnun við Listaháskóla Íslands og samhliða skólanum starfar Þorsteinn sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla og starfsmaður í félagsmiðstöð. Þorsteinn Gauja er nemi á öðru ári í fatahönnun við LHÍ.Aðsend „Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er hvað hún er víðtæk og hvað möguleikarnir eru endalausir. Mér finnst líka svo áhugavert hvernig fólk tekur þessa möguleika og aðlagar þá að sjálfu sér og sínum þörfum. Tíska er ákveðin tjáning og svo er hún líka bara geðveikt kúl og fabjúlöss,“ segir Þorsteinn Gauja en blaðamaður ræddi við hann um tískuna og tilveruna. Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju? Uppáhalds flíkin mín er bomber-jakki sem ég saumaði sjálfur úr efni sem ég þrykkti mynstur á. Í mynstrinu eru andlit ömmu minnar, þannig flíkin hefur mjög sterkt persónulegt gildi fyrir mig. Þorsteinn saumaði jakkann sjálfur.Aðsend Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni? Nei, eiginlega ekki. Dagsdaglega nota ég frekar takmarkaðan hluta af fataskápnum mínum þannig ég er orðinn mjög vanur að púsla saman outfittum úr þeim fötum. Ef ég er að fara eitthvað fínt eða sérstakt þá tek ég mér aðeins meiri tíma í að gramsa í skápnum og prófa eitthvað meira spennandi. Þegar kemur að skónum fæ ég hins vegar smá valkvíða! Þorsteinn Gauja fær smá valkvíða við að velja skó en ofhugsar aldrei klæðaburðinn.Aðsend Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum? Mér hefur verið lýst þannig að ég hafi eina mjög sterka silúettu, sem er eiginlega alveg satt. Ég elska feld, elska dýramynstur og támjóa skó, þeir gera öll outfit aðeins meira elegant. Ég er mjög ófeiminn við að blanda saman mismunandi mynstrum og get auðveldlega verið í mynstri frá toppi til táar. Ég er líka yfirleitt með mikið og stórt skart og svo má alls ekki gleyma sólgleraugunum. Ef ég gleymi þeim líður mér eiginlega eins og ég sé nakinn. Það er líka oft smá kántrý-fílingur í mér. Þorsteinn Gauja er óhræddur að blanda saman skemmtilegum mynstrum.Aðsend Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá? Ó já, klárlega! Þegar ég sé myndir af mér sem ungling langar mig stundum helst að brenna þær. Ég skil ekki hvernig ég hafði samviskuna í það að klæðast sumum af þessum outfitunum. En þannig þróast maður held ég bara. Í dag þori ég miklu meira að prófa eitthvað klikkað og stíllinn minn hefur án alls efa þróast til betri vegar. Þorsteinn segir stílinn sinn án efa hafa þróast til hins betra og er á þessari mynd glæsilegur á skvísuspjalli.Aðsend Nýturðu þess að klæða þig upp? Já, ég elska að klæða mig upp og hef alltaf gert það. Frá því ég var lítill hef ég verið að vefja utan um mig dúkum og rúmfötum til að fara í einhvern karakter, en núna reyni ég bara að klæða mig upp sem karakterinn Þorsteinn Gauja Björnsson. Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði? Það sem skiptir mig mestu máli er að mér líði vel í fötunum sem ég er í. Þá er ég ekki endilega að tala um þægindi. Þeir sem þekkja mig vita alveg að ég kaupi mér ekki föt út frá því hvort þau séu þægileg! Þægindi eru ekki í fyrirrúmi hjá Þorsteini en hann fór hér alla leið í þemanu á Beyoncé tónleikum! Aðsend Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni? Þegar kemur að mínum eigin fataskáp sæki ég ekki endilega innblástur á einhvern ákveðinn stað. Ég kaupi eða sauma bara það sem mér finnst flott og stílisera því svo bara með einhverju sem mér finnst passa saman. Svo er maður náttúrulega alltaf undir einhverjum áhrifum frá öllu í kringum mann eins og tónlistarmönnum og tískutrendum. Sem hönnuður sæki ég hins vegar mikinn innblástur í náttúruna, dýralíf og súrrealisma. Ég elska dramatíska og klikkaða couture-kjóla eins og hjá franska tískuhúsinu Schiaparelli og frá hönnuðum eins og Thierry Mugler og Alexander McQueen. Sem hönnuður sækir Þorsteinn mikinn innblástur til tískuhússins Schiaparelli.Aðsend Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði? Mér finnst bara að allir eigi að fá að klæðast því sem þá langar að klæðast. En þeir sem eru alltaf í jogging-galla… kommon, eruð þið að reyna að fela ykkur? Það er alveg í lagi, en kommon, live a little! Þorsteinn er ekki hrifinn af jogging-göllum.Aðsend Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys? Já, það hefur alveg komið fyrir að ég sé kominn út úr húsi, líti í spegil og hugsi: „Í hverju ertu?“. Stundum verð ég aðeins of lita- og mynstraglaður og enda bara eins og trúður á leið í barnaafmæli. Þorsteinn segist stundum enda eins og trúður á leið í barnaafmæli.Aðsend Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í fatavali þínu? Nei, alls ekki. Ég reyni frekar alltaf að gera meira og meira. Ef einhver kemur með leiðinlegt komment tek ég því eiginlega bara sem hrósi því þá náði outfitið allavega athygli þeirra. Hver er eftirminnilegasta flíkin sem þú hefur klæðst og af hverju? Eftirminnilegasta flíkin sem ég hef klæðst er líklega rauður pels sem amma mín átti. Ég elskaði að vera í honum þegar ég var lítill því mér fannst ég alltaf svo elegant í honum. Ég notaði hann svo aftur fyrir um tveimur árum og hann fór svo svakalega úr hárum að ég er ennþá að finna rauð hár í bílnum mínum. Þannig hann er eftirminnilegur á fleiri en einn hátt. Þorsteinn Gauja hefur alltaf elskað að klæða sig upp en hann er hér sem lítill strákur, glæsilegur í pels ömmu sinnar. Aðsend Hvað finnst þér heitast fyrir 2026? Persónulegur stíll. Mér finnst fólk í dag meira þora tilraunastarfsemi og eins og það reyni þróa sinn eigin fatastíl. Mér finnst það geðveikt því maður sér bara að fólki líður miklu betur þegar því finnst það vera flott og þá verður allt outfitið miklu sterkara. Þorsteinn hvetur fólk til að taka áhættu í tískunni.Aðsend Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku? Bara að vera maður sjálfur og muna að það er aldrei of seint að prófa eitthvað nýtt. Ef þig langar að vera í einhverju kreisí einn daginn þá þarftu ekki að skuldbinda þig við þann stíl að eilífu. Þó ég væri alveg til í að allir væru alltaf smá kreisí! 