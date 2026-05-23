Lífið

Grafinn í sand í sólar­hring

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Axel Máni eyddi sólarhring niðurgrafinn í sand í Nauthólsvík.
Axel Máni eyddi sólarhring niðurgrafinn í sand í Nauthólsvík. Vísir

„Ég vildi sýna mér að maður getur allt sem maður ætlar sér,“ segir grallaraspóinn Axel Máni sem í gær gróf sig í holu í Nauthólsvík.„Ég vil peppa aðra. Farið út og gerið það sem þið viljið, það skiptir ekki máli þótt það sé skrítið eða furðulegt. Þú getur það sem þú ætlar þér, sama hvað það er. Ekki vera að pæla í hvað öðrum finnst.“

Eyðir sólarhring í holunni

Axel Máni ætlar að dúsa í sandholunni í sólarhring. „Ég á þrjá tæpa klukkutíma eftir eins og staðan er núna, ég er búinn með tuttugu og einn.“

Gestkvæmt hefur verið hjá Axel.

Vistin í votri holunni er ekki góð. „Mér líður eins og ég sé grafinn í steypu. Það kom rigning í gær svo sandurinn er grjótharður og hefur mótað sig að líkamanum. Ég á erfitt með að anda.“ 

Axel segir þó engar líkur á öðru en hann haldi út sólarhringinn.

Pottverjar láta sér nægja að fylgjast með frá hliðarlínunni.Vísir

Undirbúningstímabilið var snarpt

Axel tók sér ekki langan tíma í undirbúning. „Þú þarft eiginlega bara að kýla á þetta. Þessi hugmynd kom upp á mánudegi og er framkvæmd á föstudegi, svo þetta er tæp vika sem ég fékk í undirbúning,“ segir Axel Máni.

„Ég tók nokkrar góðar æfingar í sánunni og lokaði mig inni í herbergi og svona. En þú þarft bara að fara þetta á hnefanum í rauninni.“

Holu-Axel vekur athygli. Vísir

Nóttin var erfið

Axel Máni segist klæddur í jogging buxur, innanundirbuxur, íþróttaskó, bol, úlpu og með vettlinga. Axel segist þó ekki vera kalt, en að í nótt hafi önnur hlið hafi verið uppi á teningnum.

„Mér var skítkalt í nótt.“

„Ég reyndi að sofna milli tvö og fjögur. Ég sofnaði ekki almennilega fyrr en klukkan sex. Það er fólk að koma hérna á klukkutíma fresti alla nóttina. Það var í raun ekki mikill friður. Síðan barst tónlist frá partíi hérna við hliðina á, ég fékk að heyra smá tónlist og það hjálpaði mér að slaka á. Það var þægilegt.“

„Hefði ég átt að snúa í átt að sjónum?“ gæti Axel verið að hugsa hér. Vísir

Uppátækið vekur athygli

Eins og Axel greinir frá hefur uppátækið vakið athygli og hann fær stöðugar heimsóknir.

„Já, ég hef fengið eftirminnilegar heimsóknir. Fyrsta klukkutímann hitti ég Birni, hann var hérna. Óli kom líka og kíkti á mig, hann hellti yfir mig kristal. Síðan komu tveir öryggisverðir sem komu og héldu mér félagsskap, Leifur og Heimir. Það eru þeir sem standa mest upp úr, alvöru snillingar.“

Heimsóknirnar eru sem betur fer flestar frá styðjandi aðilum.

„Ég finn mest stuðning, þó einhverjir séu með einhver kjánalæti.“

Nauthólsvíkin, skófla, léttar veitingar og beint streymi á Tik Tok. Hvað meira þarf maður?Vísir

Streymir öllu á Tik Tok

Sér til hliðar er Axel með síma sem sendir uppátækið út í beinu streymi á Tik Tok, próteindrykk og íþróttadrykk með rafvökum (e. Electrolytes), sem gestir og gangandi aðstoða hann með. En hvernig leysir maður það að komast ekki á salernið í sólarhring?

„Heyrðu, kallinn er í bleyju. Það er bara þannig.“

Axel Máni verður eflaust frelsinu feginn þegar hann losnar úr holunni. Hvað er það fyrsta sem hann mun gera?

„Teygja úr mér og negla mér beint út í sjó,“ segir Axel, „og síðan beint heim að grilla mér steik.“

Axel segist vilja koma því til skila við getum öll elt drauma okkar og þurfum ekki að óttast álit annarra. Vísir
TikTok Reykjavík


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.