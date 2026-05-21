Ætla valdasjúkir tækifærissinnar að steypa okkur í glötun?

Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Tveim dögum síðar fóru fram sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi. Var frambjóðendum Verkamannaflokksins bannað að gráta í nærveru sjónvarpsmyndavéla yfir fyrirséðu stórtapi flokksins.
Kjósenda beið þó langtum hvimleiðara sjónarspil en tár flokksmanna.
Í kjölfar arfaslaks gengis í kosningunum fóru flokksfélagar Verkamannaflokksins í sjálfsagða naflaskoðun. Svo virðist hins vegar sem þeir hafi ruglast á líkamshlutum og endað með höfuðið svo langt uppi í eigin afturenda að þeim var ófært að hugsa um annað en eigin rass.
Tæp tvö ár eru liðin frá því að Verkamannaflokkurinn vann stórsigur í þingkosningum og formaður flokksins, Keir Starmer, varð forsætisráðherra.
Aðgerðaleysi hefur einkennt valdatíð flokksins, sem einkum skýrist af eilífum innanbúðarátökum um stefnumál ríkisstjórnarinnar.
En nú hefur stjórn landsins alfarið verið sett á ís í þágu Verkamannaflokksins.
Pólitískir hrægammar, sem ágirnst hafa stól forsætisráðherra frá upphafi stjórnartíðar hans, túlkuðu atkvæði kjósenda í sveitarstjórnarkosningum sem eftirspurn eftir sjálfum sér.
Breska pundið hrundi við fréttir af því að einn þeirra, heilbrigðisráðherrann Wes Streeting, hefði sagt af sér ráðherraembætti og hygðist hrinda af stað formannskosningu innan flokksins.
Streeting er ekki einn um hituna.
Ráðabrugg Andy Burnham, borgarstjóra Manchester, veldur nú ringulreið á Norður-Englandi. Burnham situr ekki á þingi og getur því ekki orðið formaður, en hann hefur fengið flokksfélaga sinn til að segja af sér þingmennsku svo að boða þurfi til auka kosninga þar sem Burnham hyggst gefa kost á sér.
Lánshæfnismat Bretlands snarlækkaði í vikunni.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn varaði Breta við áhrifum þess að víkja frá núverandi efnahagsstefnu.
Almenningur óttast stýrivaxtahækkun.
Allt vegna þess að stjórnmálastéttin, sem á að þjóna almenningi, virðist telja almenning þjóna sér.
Margir höfðu ærna ástæðu til að fagna í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna hér á landi um síðustu helgi.
Velta má fyrir sér hvort sumir hafi þó – eins og þjálfari Arsenal – fagnað aðeins of ákaft.
Sjálfstæðisflokkurinn náði glæstum árangri víða um land, ekki síst í Reykjavík þar sem flokkurinn, undir leiðsögn Hildar Björnsdóttur, var ótvíræður sigurvegari.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, lét sér þó ekki nægja að fagna sigri í tilteknum kosningum. Kvað hún niðurstöðuna áfellisdóm yfir forsætisráðherra og ríkisstjórninni og sagði þjóðina hafa „talað mjög skýrt.“
Sú pólitíska atburðarás sem á sér nú stað í Bretlandi sýnir hins vegar að þeir sem telja sig heyra „mjög skýrt“ skilaboð almennings í margslungnum kosningum leggja oft ekki sérlega vel við hlustir.
Tölfræði gefur ekki endilega tilefni til að túlka kosningu í Reykjavík sem áfellisdóm yfir ríkisstjórninni. Ríkisstjórnarflokkarnir þrír, Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins fengu samanlagt betri kosningu nú en í sveitarstjórnarkosningum árið 2022.
Samfylkingin má þó líta í eigin barm. Þótt hún hafi haldið fimm borgarfulltrúum sínum hlaut hún ívið lægra hlutfall atkvæða nú en árið 2022.
Verið getur að einhver hluti tapaðra atkvæða séu skilaboð til forsætisráðherra Kristrúnar Frostadóttur. Líklegt er þó að stór hluti fylgistapsins skýrist af óánægju með sjálfan borgarstjórnarflokkinn, sem staðfastasta Samfylkingarfólk gat varla fengið sig til að kjósa, eftir rislitla framgöngu síðustu missera.
Guðrún er – eins og þjálfari Arsenal – sigurreif. Pólitískir spekúlantar segja hana hafa styrkt stöðu sína.
En dramb er falli næst.
Breskur almenningur kann þeim pólitísku hrægömmum innan Verkamannaflokksins litlar þakkir, sem láta eins og þeir hlýði óskum almennings er þeir svala eigin valdafíkn og steypa landinu í margra mánaða óvissuástand.
Hyggist Guðrún nota niðurstöður sveitarstjórnarkosninga til að kynda undir óstöðugleika á sviði landsmálanna ætti hún að hugsa sig tvisvar um.
Því refskák fer ekki alltaf eins og lagt var upp með.
Wes Streeting hefur ekki enn tekist að afla stuðnings 81 þingmanna sem þarf til að skáka sitjandi formanni Verkamannaflokksins. Áhyggjur aukast hratt yfir því að Andy Burnham muni tapa aukakosningunum fyrir popúlistaflokknum Reform.
Það sem hófst eins og þáttur í Game of Thrones líkist æ meira Klaufabárðunum.
Erfitt getur verið að túlka atkvæði kjósenda.
Var niðurstaða borgarstjórnarkosninganna stuðningsyfirlýsing við Guðrúnu Hafsteinsdóttur? Áfellisdómur yfir Kristrúnu Frostadóttur?
Kannski.
Þeir sem seilast svo langt í bollaleggingum um hug kjósenda gætu einnig spurt sig:
Var framúrskarandi gengi Sjálfstæðisflokksins í borginni undir leiðsögn Hildar Björnsdóttur skilaboð um að flokkurinn hafi loks fundið sér þann skörulega formann sem hann hefur leitað svo lengi?
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.