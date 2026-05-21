Allir fárveikir eftir tónlistarmyndband Stefán Árni Pálsson skrifar 21. maí 2026 20:02 Stefán Hilmarsson fór mikinn í síðasta þætti. „Þetta lag heyrist nú ekki oft í dag, en myndbandið er mjög eftirminnilegt," segir Stefán Hilmarsson, söngvari Sálarinnar hans Jóns míns sem var gestur í síðasta þætti af Tónlistarmönnunum okkar í umsjón Auðuns Blöndal. Myndbandið sem um ræðir er við lagið „Tár eru tár" en þættirnir eru allir aðgengilegir í heild sinni á Sýn+. „Það var tekið upp í áburðarverksmiðjunni í Gufunesi um miðjan vetur og það var ískalt. Þarna voru alls konar efni í verksmiðjunni og við vorum innan um þetta að reyna að vera einhvern veginn töffarar og reyna að líta sæmilega út," segir Stefán og heldur áfram. „Svo gekk þetta alveg heilan dag í ískulda og hræðilegu lofti og þetta gekk ansi nærri okkur. Við vorum eiginlega bara marga daga að jafna okkur. Það sem er þarna á bak við okkur er bara hrúga af áburði og enda voru allir fárveikir. Maður er með krabbamein alveg fyrir lífstíð eftir svona. Stórhættulegt vídeó."