Skellt í lás eftir afhroðið

Afturelding og Völsungur gerðu markalaust jafntefli í steindauðum leik í Mosfellsbæ í annarri umferð Lengjudeildar karla í fótbolta síðdegis. Mosfellingar fylltu í götin eftir að hafa fengið á sig sjö í fyrstu umferð.
Afturelding galt afhroð, 7-4 fyrir ÍR, í ótrúlegum leik í fyrstu umferð Lengjudeildarinnar fyrir viku síðan. Eitthvað hefur verið unnið í varnarleiknum síðan því leik dagsins við Völsung lauk með markalausu jafntefli við Varmá.
Afturelding nær þar með í sitt fyrsta stig en Húsvíkingar eru með tvö stig, eftir jafntefli við Leikni Reykjavík á Húsavík í fyrsta leik.
Fyrr í dag gerðu Grindavík og Njarðvík einnig markalaust jafntefli í Lengjudeildinni.