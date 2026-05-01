Íslenski boltinn

Skellt í lás eftir afhroðið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bræðrunum Aroni og Birki gekk betur í varnarlínunni í kvöld en síðast. Afturelding

Afturelding og Völsungur gerðu markalaust jafntefli í steindauðum leik í Mosfellsbæ í annarri umferð Lengjudeildar karla í fótbolta síðdegis. Mosfellingar fylltu í götin eftir að hafa fengið á sig sjö í fyrstu umferð.

Afturelding galt afhroð, 7-4 fyrir ÍR, í ótrúlegum leik í fyrstu umferð Lengjudeildarinnar fyrir viku síðan. Eitthvað hefur verið unnið í varnarleiknum síðan því leik dagsins við Völsung lauk með markalausu jafntefli við Varmá.

Afturelding nær þar með í sitt fyrsta stig en Húsvíkingar eru með tvö stig, eftir jafntefli við Leikni Reykjavík á Húsavík í fyrsta leik.

Fyrr í dag gerðu Grindavík og Njarðvík einnig markalaust jafntefli í Lengjudeildinni.

Lengjudeild karla Afturelding Völsungur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

