Íslenski boltinn

Skýr í svörum að­spurður um mögu­leika KR á Ís­lands­meistara­titli

Aron Guðmundsson skrifar
Hermann Hreiðarsson telur að KR verði í toppbaráttu Bestu deildarinnar líkt og Valur
Hermann Hreiðarsson telur að KR verði í toppbaráttu Bestu deildarinnar líkt og Valur Vísir/Samsett

Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals á von á fjörugum leik þegar hans menn taka á móti KR í Reykjavíkurslag annað kvöld. KR verði í toppbaráttu eins og Valur. 

„Gríðarleg spenna. Frábært að fá þennan leik svona snemma í mótinu. Á laugardagskvöldi. Vonandi verður bara fullt í stúkunni og alvöru fótboltaleikur sem boðið verður upp á,“ segir Hermann í samtali við Val Pál Eiríksson, íþróttafréttamann Sýnar. 

Hvernig leik má búast við?

Hvernig leik má búast við?

„Ég hugsa að þetta verði í takt við það sem hefur verið boðið upp á hjá báðum liðum. Við höfum verið að keyra upp tempóið og KR spilar á gríðarlegu tempói. Ég hugsa að þetta verði frábær fótboltaleikur.“

Lið KR hefur farið afar vel af stað í Bestu deildinni þetta tímabilið eftir að hafa verið í fallbaráttu á því síðasta. 

Lærisveinar Óskars Hrafns hafa unnið alla leiki sína til þessa í deildinni og verma toppsætið. Aðspurður hvort KR séu Íslandsmeistaraefni, verði í titilbaráttunni, taldi Hermann svo vera.  

„Það segir sig sjálft. Þar sem þeir eru staddir í dag, skora mikið af mörkum og spila agressívan fótbolta. Þeir eru komnir langt, með alla heila, sterka leikmenn og frábæra fótboltamenn. Það er engin spurning að þeir verði í toppbaráttu.“

En þið?

„Að sjálfsögðu verðum við í toppbaráttu,“ svaraði Hermann en Valsmenn hafa komist á gott skrið í undanförnum leikjum eftir brösótta byrjun. Lærisveinar Hermanns hafa nú unnið þrjá leiki í röð og geta með sigri annað kvöld jafnað topplið KR að stigum. 

Viðtalið við Hermann Hreiðarsson, þjálfara Vals, má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Vals og KR á N1-vellinum á Hlíðarenda hefst klukkan korter yfir sjö annað kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.

