Gætu endað í þyrlu til Eyja

Forráðamenn Breiðabliks eru með það til skoðunar að koma leikmönnum með þyrlu til Vestmannaeyja á sunnudag, fyrir leikinn við ÍBV í Bestu deild karla, vegna óvissunnar um samgöngur til Eyja.
Þetta staðfesti Eyjólfur Héðinsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðabliki, við Vísi í dag eftir að 433.is greindi fyrst frá því að Blikaliðið myndi ferðast með þyrlu.
Eyjólfur segir það rangt að búið sé að ákveða að ferðast með þyrlu. Verið sé að skoða alla kosti en að í ljósi óvissunnar um ferjusamgöngur, þar sem fólk hafi jafnvel lent í því á undanförnum dögum að vera sex klukkutíma á leið frá Þorlákshöfn með Herjólfi, vilji Blikar hafa vaðið fyrir neðan sig. Til greina komi að fljúga með þyrlu eða flugvél.
Staðan hefur þó batnað síðastliðinn sólarhring varðandi ferjumál. Landeyjahöfn er vissulega enn lokuð en vonir standa til þess að hún verði opnuð á næstunni, mögulega strax um helgina.
Þá mun Breiðafjarðarferjan Baldur sigla á milli lands og Eyja á meðan að Landeyjahöfn er lokuð, til viðbótar við Herjólf sem farið hefur hægar yfir en ella síðustu tvær vikur vegna bilunar í annarri véla skipsins.
„Það er ekkert staðfest. Við erum að reyna að koma okkur út til Eyja og erum að skoða alla möguleika,“ sagði Eyjólfur við Vísi nú síðdegis og benti á að dýpkun væri fyrirhuguð í Landeyjahöfn á morgun.
Eyjólfur segir það ekki dýrara að ferðast með þyrlu í leikinn en að sigla og þurfa þá að gista í Vestmannaeyjum, eins og nauðsynlegt sé í núverandi ástandi.
„Ef að við þurfum að fara frá Þorlákshöfn, getum þá ekki ferðast samdægurs og þurfum að gista, þá hleypur kostnaðurinn nánast á jöfnu við að ferðast samdægurs með þyrlu. Við erum að reyna að gera þetta eins skynsamlega og við getum, með sem minnstu raski fyrir leikmenn, en það er ekkert staðfest í þessu. Við erum að bíða eftir mælingum og vonandi bara betri samgöngum þarna á milli.
Auðvitað væri best að taka bara bátinn á sunnudag, fram og til baka [frá Landeyjahöfn], en eins og staðan er núna þá er það mjög óljóst,“ sagði Eyjólfur.
Áætlað er að leikur ÍBV og Breiðabliks á sunnudaginn hefjist klukkan 18 á Hásteinsvelli. Eyjamenn eru með eitt stig eftir fjóra leiki en Blikar með átta stig.