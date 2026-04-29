Innlent

Baldur til Eyja

Agnar Már Másson skrifar
Baldur siglir til Eyja.
Baldur siglir til Eyja.

Ferjan Baldur mun sigla til og frá Vestmannaeyjum tímabundið vegna slæms ástands í Landeyjahöfn. Á meðan falla ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð niður. Gert er ráð fyrir fyrstu siglingunni til Eyja á föstudag en ferðaáætlun hefur ekki verið birt.

Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að samkomulag hafi náðst um að Breiðafjarðarferjan Baldur færi til Vestmannaeyja og myndi sigla milli lands og Eyja „meðan ástandið í Landeyjahöfn varir.“

Nokkuð hefur verið fjallað um ástand samgöngumála á svæðinu en ferjan Herjólfur hefur glímt við bilun og á sama tíma þurft að fara lengri leið til Þorlákshafnar vegna slæms ástands í Landeyjahöfn.

Vegagerðin segir að reiknað sé með að Baldur hefji siglingar á föstudaginn en nokkurn tíma taki fyrir skipið að sigla til Vestmannaeyja. Á meðan falli ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð niður.

Baldur muni leggja af stað á fimmtudagsmorgun. Verið sé að setja saman siglingaáætlun fyrir viðbótarsiglingarnar en gert sé ráð fyrir að fyrsta ferð geti orðið á föstudagsmorgun.

Nánari upplýsingar um siglingaáætlun verða gefnar út af Herjólfi ohf. um leið og hún liggur fyrir, segir í tilkynningunni.

„Ekki er útlit fyrir vegna veðurs og sjólags að hægt verði að hefja dýpkun fyrr en á föstudag. Horfurnar til dýpkunar eru ágætar næstu daga á eftir.“

Herjólfur var sex klukkutíma að sigla frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja á dögunum vegna ólgusjós og vélarbilunar. 

Ferjuleiðir ehf. hafa rekið ferjuna Baldur frá því í júní 2025.

