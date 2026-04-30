Arnór Ingvi Traustason og Eiður Gauti Sæbjörnsson, leikmenn KR, eru tæpir fyrir leik liðsins við Val á laugardaginn kemur samkvæmt þjálfara liðsins.
Eiður Gauti Sæbjörnsson hefur leitt sóknarlínu KR en hann varð fyrir smávægilegu hnjaski á æfingu KR-liðsins í dag. Arnór Ingvi meiddist lítillega gegn FH á mánudaginn var.
Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, staðfesti við Fótbolti.net að þeir væru báðir að glíma við meiðsli og segir þá ólíklega til að taka þátt í leik KR við Val á Hlíðarenda á laugardagskvöldið kemur.
Það er ákveðin U-beygja frá tíðindum af Arnóri fyrr í vikunni en morguninn eftir leikinn við FH sagði Óskar skiptingu Arnórs Ingva af velli vera varúðarráðstöfun. Hann myndi ná sér fyrir laugardag.
Það munar um minna fyrir KR taki þeir ekki þátt. Arnór Ingvi er margreyndur atvinnu- og landsliðsmaður sem hefur hafið leiktíðina vel. Þá er ekki með annan hreinræktaðan framherja í leikmannahópi sínum utan Eiðs Gauta.
Óskar sagði þá Stefán Árna Geirsson og Orra Hrafn Kjartansson koma inn í liðið í stað tvímenningana.
Fulltrúar Vals og KR sátu fyrir svörum á blaðamannafundi sem var á beinni í Vísi í dag.
Valur og KR mætast klukkan 19:15 á laugardagskvöld og sá leikur í beinni á Sýn Sport Ísland.