Arnór Ingvi ætti að vera klár fyrir Valsleikinn Valur Páll Eiríksson skrifar 28. apríl 2026 10:01 Arnór Ingvi fór af velli eftir rúmlega hálftíma leik í gær. Hann ætti að ná sér fyrir leikinn við Val. Vísir/Anton Brink Arnór Ingvi Traustason er ekki alvarlega meiddur. Honum var skipt af velli í 4-2 sigri KR á FH í Bestu deild karla í fótbolta í gær. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, segir um varúðarráðstöfun að ræða. Það fór um margan KR-inginn þegar Arnóri Ingva var skipt af velli eftir rúmlega hálftímaleik í gær. Enda um að ræða fyrrum atvinnu- og landsliðsmann sem kemur með mikið að borðinu. Hann hefur farið glimrandi vel af stað með KR-liði sem er með fullt hús stiga eftir fyrstu fjóra leiki deildarinnar. Í samtali við Vísi í morgunsárið segir Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, að ekki sé um alvarleg meiðsli að ræða. „Hann stífnaði aðeins upp og þetta var varúðarráðstöfun. Orri Hrafn kom sterkur inn, eins og hann hefur gert í öllum leikjum hingað til. En Arnór ætti að vera klár um helgina," segir Óskar Hrafn við Vísi. Taka má undir að Orri Hrafn hafi komið inn af krafti en hann hafði lagt upp mark fyrir Aron Sigurðarson innan við mínútu eftir að hann kom inn á í gær. Alls hefur Orri Hrafn lagt upp þrjú mörk í fyrstu fjórum leikjunum, hafandi aðeins spilað tæplega 37 mínútur að meðaltali í leik. Það gerir stoðsendingu á tæplega 49 mínútna fresti. Óskar Hrafn segist því búast við því að Arnór Ingvi nái leiknum við Val á laugardaginn kemur. KR sækir þar Val heim á Hlíðarenda en Valsmenn eru með níu stig af tólf mögulegum eftir sigur á Stjörnunni í gær. 5. umferð Bestu deildar karla Laugardagur 2. maí 15:50 Þór Ak. - KA (Sýn Sport Ísland 2) 19:00 Valur - KR (Sýn Sport Ísland) Sunnudagur 3. maí 17:50 Subway Messan (Sýn Sport Ísland 2) 17:50 ÍA - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 3) 17:50 FH - Fram (Sýn Sport Ísland 4) 17:50 Keflavík - Víkingur R. (Sýn Sport Ísland 5) 17:50 ÍBV - Breiðablik (Sýn Sport 6)