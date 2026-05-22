Breiðablik vann afar sannfærandi 6-3 sigur er liðið tók á móti KR í 8. umferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í kvöld.
Liðin settu tóninn í upphafi leiks og heimamenn í Breiðablik komust yfir strax á annarri mínútu þegar Kristófer Ingi Kristinsson renndi boltanum í netið eftir fyrirgjöf frá Viktori Karli Einarssyni.
Heimamenn fengu svo dauðafæri sjö mínútum síðar áður en Anton Logi Lúðvíksson tvöfaldaði forystu Breiðabliks eftir undirbúning Arons Bjarnasonar á 14. mínútu.
Aðeins tveimur mínútum síðar minnkaði Sigurður Breki Kárason muninn fyrir KR þegar hann fylgdi eftir skoti Eiðs Gauta Sæbjörnssonar. Það var þó Amin Cosic sem var arkitektinn af því marki þegar hann sýndi frábæra takta áður en hann kom boltanum inn á teig.
Enn voru tæpar 25 mínútur eftir af fyrri hálfleiknum og því enn nægur tími fyrir fleiri mörk. Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði þriðja mark Blika eftir undirbúning áðurnefnds Arons Bjarnasonar á 26. mínútu áður en Davíð Ingvarsson bætti fjórða markinu við sjö mínútum síðar.
KR-ingar svöruðu þó fyrir sig áður en hálfleikurinn var úti því Sigurður Breki Kárason bætti öðru marki sínu við þremur mínútum fyrir hlé þegar hann nýtti sér slæm mistök Antons Ara Einarssonar, markvarðar Breiðabliks, sem gaf boltann beint í fætur á Sigurði Breka.
Ótrúlegum fyrri hálfleik lauk því með sex mörkum, staðan 4-2 þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Síðari hálfleikur hófst svo á svo gott sem sama hátt og sá fyrri. Þegar seinni hálffleikur var aðeins rúmlega tveggja mínútna gamall hælaði Anton Logi Lúðvíksson boltann út í teiginn þar sem Ívar Örn Árnason mætti á ferðinni og skilaði honum í netið.
Sex mínútum síðar skoraði Kristófer Ingi Kristinsson svo annað mark sitt og sjötta mark Blika og úrslitin svo gott sem ráðin.
KR-ingar gerðu nokkrar tilraunir til koma af stað einhverskonar endurkomu en fundu ekki leiðina að marki Blika fyrr en undir blálokin.
Eiður Gauti Sæbjörnsson átti þá skalla sem fór í hönd varnarmanns, vítaspyrna var dæmd og Amin Cosic skoraði þriðja mark KR.
Niðurstaðan varð því afar sannfærandi 6-3 sigur Breiðabliks, sem er þar með fyrsta liðið til að vinna deildarleik gegn KR í sumar.