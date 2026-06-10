Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur um að taka við sem stjórnarformaður Orkuveitunnar.
Þetta tilkynnir hann í færslu á Facebook.
„Það vakti athygli er nýr meirihluti D, C og B var myndaður í borgarstjórn 27. maí, að borgarstjóri sagðist myndu gera það að tillögu sinni að oddviti Miðflokksins yrði kjörinn stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Sýndist sitt hverjum um þessa tilhögun og ég taldi rétt að íhuga málið vandlega,“ skrifar Ari.
„Mín niðurstaða er að skorast ekki undan þessu mikilvæga verkefni. Þar vegur þyngst að við í Miðflokknum buðum okkur fram til að þjóna Reykvíkingum og formennska í OR veitir tækifæri til að setja mark sitt á stefnumörkun sem skiptir miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og miklu fleiri.“
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut flesta kjörna fulltrúa í Reykjavík og stóð val Hildar Björnsdóttur borgarstjóra á milli samstarfs með Miðflokknum eða með Framsókn og Viðreisn. Hún valdi það síðarnefnda en bauð Ara stöðu stjórnarformanns Orkuveitunnar.
„OR er eitt mikilvægasta innviðafyrirtæki landsins og leikur lykilhlutverk í uppbyggingu samfélagsins. Kjarni starfseminnar er að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustum kjörum. Gríðarleg tækifæri eru til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þarf að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum,“ segir Ari í færslunni.
Hann segir áherslur Miðflokksins varðandi orkumálin veganesti í verkefnið en þar hafi verið lögð áhersla á að nýtingar- og umráðaréttur sé hjá þjóðinni.
Einnig sé stefnan að draga sig út úr verkefnum á borð við Carbfix og Ljósleiðarann.
„Ennfremur að arðgreiðslur Orkuveitunnar hafi verið of háar og rekstur borgarinnar hafi verið of háður þeim. Því þurfi að breyta,“ segir Ari.
„Það er og verður mikilvægasta hlutverk stjórnar að tryggja að þau verðmæti sem eru fólgin í Orkuveitunni þróist áfram með ábyrgum hætti eigendum og samfélaginu til hagsbóta. Ég hlakka til samstarfsins við stjórn, forstjóra, starfsfólk, eigendur og aðra hagaðila við að byggja áfram upp öfluga Orkuveitu sem þjónar samfélaginu í dag og skapar verðmæti til framtíðar.“
Tillaga um málið verður að óbreyttu afgreidd formlega á fundi borgarstjórnar þann 16. júní.