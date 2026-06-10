Innlent

Barn réðst með belti á önnur börn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Séð yfir Hlíðahverfi í Reykjavík. Myndin er úr safni.
Séð yfir Hlíðahverfi í Reykjavík. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás barns á tvö önnur börn í strætóskýli í Hlíðunum í gær. Barnið er talið hafa beitt belti við árásina.

Þolendurnir eru báðir fæddir árið 2013 en meintur gerandi árið 2014, að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Málið er á borði lögreglu. Þolendur hlutu ekki það alvarlega áverka að talið hafi verið þörf á að flytja þá á sjúkrahús.

„Aðilar máls eru ekki sakhæfir og málið í þeim farvegi. Það er unnið náið með foreldrum og barnavernd,“ segir hann.

Lögreglumál Reykjavík Ofbeldi barna

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