Elías Már Ómarsson hefur farið á kostum með Íslandsmeisturum Víkings í byrjun tímabilsins í Bestu deild karla. Framherjinn er kominn með fimm mörk eftir fjórar umferðir, hlær að myndasendingum og hefur bara gaman af neikvæðu umtali í hlaðvörpum.
Elías samdi við Víkinga undir lok síðasta árs eftir að hafa leikið sem atvinnumaður í Hollandi, Frakklandi, Noregi, Svíþjóð og nú síðast Kína.
„Maður er að komast betur og betur inn í þetta. Það er gott að hafa samherja í kringum sig sem eru með þvílík gæði. Gott að fá traust frá þjálfurunum og leikmönnum líka. Þetta hefur verið mjög góð byrjun fyrir mig persónulega og liðið sjálft,“ sagði Elías í viðtali við Stefán Árna Pálsson.
Fyrir tímabilið snerist umræðan hins vegar um hvort Elías væri í nógu góðu leikformi og hvort hann yrði hreinlega nógu öflugur framherji fyrir Víking. Því var fleygt fram að Elías yrði jafnvel lánaður burt frá liðinu en hann hefur troðið sokk upp í kjaftinn á allri þeirri umræðu.
„Ég veit ekki með það… Fólk heyrir bara eitthvað út í bæ og fer svo með það í hlaðvörpin, það dreifist um og verður stærra. Mér fannst bara gaman að heyra af þessu.“
Fór þetta eitthvað í þig?
„Nei alls ekki neitt sko. Ég hafði bara gaman af þessu ef eitthvað og hef verið að djóka með þetta líka. Sölvi sýndi mér líka skemmtilega mynd, einhverja mynd sem var send til hans en við hlógum bara að því. Þetta er bara skemmtilegt og það þýðir ekkert að dvelja á þessu. Maður verður bara að keyra sig í gang og gera sitt besta.“
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sagði í viðtali við Fótbolta.net á dögunum að hann hefði verið lengi að ná kínverska mataræðina af sér.
Var það eitthvað sem þú varst að glíma við?... Og þá er ég ekki að segja að þú hafir verið feitur.
„Sko, þetta er allt öðruvísi menning þarna. Níutíu prósent af matnum er bara eitthvað djúpsteikt og það er kannski ekki mikið úrval í boði. Þetta var svolítið öðruvísi líf, sérstaklega að vera þarna einn. Maður var nánast vakandi á næturnar og sofandi á daginn.“
