Íslenski boltinn

„Fólk má hafa sínar skoðanir“

Andri Már Eggertsson skrifar
Elías Már Ómarsson skoraði tvö mörk í kvöld 
Víkingur vann 3-2 sigur gegn Stjörnunni á heimavelli í kvöld. Elías Már Ómarsson, leikmaður Víkings, skoraði tvö mörk var alsæll eftir leik.

„Við lentum tvisvar undir og það var vont að fá mark á sig snemma í fyrri hálfleik en við vorum fljótir að jafna og það var eins í seinni hálfleik. Við erum með þannig lið að við erum ekkert að gefast upp þó við fáum á okkur mörk. Við þurftum að halda út í lokin og það gekk eftir,“ sagði Elías í viðtali eftir leik.

Þrátt fyrir að Víkingur hafi lent tvisvar undir fannst Elíasi hans lið hafa stjórnað leiknum og átt sigurinn skilið.

„Mér fannst við stjórna leiknum mun betur og vorum meira með boltann. Við náðum að spila þá út en stundum var seinasta sendingin að klikka en þetta skilaði sér í þremur stigum.“

Í uppbótartíma var Stjarnan nálægt því að jafna leikinn og það var erfitt fyrir Elías að fylgjast með síðustu mínútunum á bekknum þar sem hann var farinn af velli.

„Það var stressandi og við vorum að negla boltanum fram til þess að tefja. Þeir áttu góða sókn undir lokin og Ingvar [Jónsson] átti frábæra markvörslu og það var mikilvægt að hafa náð að halda þetta út.“

Aðspurður út í gagnrýnina sem hann fékk fyrir undirbúningstímabilið þar sem hann lét lítið til sín taka sagði Elías að allir megi hafa skoðanir.

„Fólk má hafa sínar skoðanir. Maður er að koma til baka til Íslands, koma í nýtt lið, kynnast nýjum leikmönnum og fara í nýtt kerfi. Það er margt sem fer í gegnum hausinn á manni þegar maður er að komast inn í hlutina og það er margt sem er nýtt.“

„Ég tek þetta ekki inn á mig og það var fínt að geta svarað þessu svona,“ sagði Elías að lokum sáttur við þá uppskeru að hafa skorað þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum.

Víkingur Reykjavík Besta deild karla

