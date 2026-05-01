Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ég heiti Heiðrún Kristmundsdóttir og er oddviti Viðreisnar í Árborg.
Ég er sveitastelpa og Sunnlendingur í húð og hár sem flutti í sveitarfélagið ásamt manni mínum Ægi Þór Steinarssyni og börnum okkar þremur fyrir tveimur árum eftir stutt stopp í höfuðborginni. Ég sit í stjórn Körfuknattleikssambands Íslands og starfa sem verkefnastjóri á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
Eftir að við hjónin stofnuðum fjölskyldu hefur körfuboltinn fært okkur okkar bestu minningar, kynnt okkur fyrir ólíkum samfélögum og síðast en ekki síst dásamlegu fólki. Það er alveg ótrúlegt hvað það er mikið af góðu fólki allstaðar!
Það er nefnilega allt þetta fólk sem maður kynnist þegar maður tilheyrir samfélagi sem fær mann til að vilja leggja sig alla fram í verkefnin. Tryggja að allar ákvarðanir séu með þeirra hagsmuni, barnanna þeirra og heimila þeirra að leiðarljósi og tryggja að ákvarðanir eldast vel. Ég vil nútímavæða og sjá sjálfbæran rekstur sveitarfélagsins til þess að þjónustan virki fyrir alla íbúa Árborgar.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Það er ekki langt síðan við fjölskyldan fluttum í sveitarfélagið, en ef okkur yrði bannað að búa hér, færum við líklega lengra upp í sveit nær Þjórsárdalnum og hestunum. Já ok, eða flytja aftur til norður Spánar, Baskaland, og virkilega læra basneskuna í þetta sinn!“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég held mikið upp á ævisögu Pat Summitt. Svo eru bækurnar hennar Colleen Hoover frábærar!“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég tel rökrétt að fyrsta skrefið yrði að lækka laun helstu ráðamanna. Næst væri að forgangsraða verkefnum eftir mikilvægi. Eins og með rekstur á heimili, þegar það herðir að, þarf að hugsa fyrst hvað er nauðsynlegt áður en peningum er varið í minna nauðsynlega hluti.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi setja fjármunina beint í nauðsynleg verkefni sem setið hafa á hakanum undanfarið kjörtímabil. Má þar nefna bætta þjónustu við íbúa, bætt umhverfi starfsmanna leikskóla og efling á íþróttastarfi bæjarins. Þannig tel ég að þessar 100 milljónir myndu ávaxta sig til lengri tíma“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„12 ára Heiðrún væri í áfalli ef hún vissi..”
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja! Þriggja barna móðir í framboði, eiginkona manns í úrslitakeppni, í vinnu og nýtir alla glugga að hendast á hestbak hefur engan tíma að skrifa skilaboð, takk.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Við erum öll frekar samstíga og róum í sömu átt, nema þegar kemur að áleggi á pizzu. Þá ruggast báturinn.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Það yrði svakalega hentugt að vera snillingur í hugbúnaði og gervigreind á einni nóttu, en ef það stæði mér ekki til boða yrði ég hestanuddari eða atvinnureiðmaður.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég hef aldrei verið hrædd við að taka erfiðar ákvarðanir og þær ákvarðanir sem verða teknar innan bæjarstjórnar verða teknar með hagsmuni íbúa Árborgar að leiðarljósi. Þar má nefna að snúa við ákvörðunum sem teknar voru í tíð seinustu bæjarstjórna sem komu niður á veski íbúa.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég nota hana mjög mikið, enda frábært tól. En síðast svaraði ég vinnufélögum tölvupósti á spænsku, en þurfti að tryggja að málfræðin hefði verið rétt. Spænskan er aðeins farin að ryðga.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Þetta kann að hljóma eins og klisja en við göngum óbundin til kosninga. Ég er þannig gerð að ég get unnið með öllum þessum herramönnum sem eru í forsvari fyrir hina flokkana í framboði. Mikilvægast er að flokkarnir sem ætla sér að vinna saman geti verið sammála um forgangsröðun málefna.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru alltof mörg til að nefna hér. En ég er virkilega þakklát fyrir öll mín mistök því þau annað hvort skildu eftir sig mikilvægan lærdóm, dýrmætan vöxt eða frábæra sögu í góðum félagsskap.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Íþróttaliðin!“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég hef átt erfitt með að ná upp rútínu að borða morgunmat snemma á morgnanna eftir allar meðgöngurnar. En ég hlakka til að vakna um helgar, drekka kaffibolla og borða heitt croissant - með Nutella.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Er of jákvæð að eðlisfari til að láta eitthvað pirra mig sem ég hef enga stjórn á, sem er kannski ástæða þess að ég býð krafta mína fram fyrir sveitarfélagið frekar en að sitja heima í fýlu.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Til að sveitarfélagið standi styrkari fótum eftir fjögur ár en í dag þurfum við að hlusta á raddir íbúa, stuðla að gagnsæi í rekstri, taka ákvarðanir um innviði með framtíðarsýn í huga og tryggja að eitt gangi yfir alla.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Jólalagið Mamma með Björgvini Halldórs, í flutningi hans. Svo eru það Wing$ með Macklemore, Dull með Asake og This is The Life með Amy Macdonald. Öll gjörólík, en kjarna ólíka stemmingu.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Mistök eru til að læra af - og þau eru óumflýjanleg. Svo lengi sem sveitarfélagið, og fólkið sem tekur ákvarðanirnar, læri af þeim og tryggi að þau endurtaki sig ekki. Það er í fyrsta lagi ekki í boði að fólkið í Árborg fái aftur greiðsluseðil til að ná niður skuldabagga sveitarfélagsins, en á sama tíma má ekki falla aftur í þessa skuldagryfju. Verkefni næstu ára eru ærin og því þarf að taka ákvarðanir af öryggi.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Mun alltaf svara nafninu “Ice”, sem ég var kölluð út alla háskólagöngu mína í Bandaríkjunum af öllum á campus. Ekkert alltof viss um að það væri jafn gott gælunafn þar ytra í dag og fyrir 15 árum.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Taka hverja ákvörðun af heilindum með hag íbúa Árborgar fyrir brjósti.“
