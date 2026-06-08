Ástin, lífið og fjörið er alltumlykjandi í Reykjavík um þessar mundir. Allt er að springa út og orðið grænt og stjörnur landsins njóta lífsins sem aldrei fyrr.
Margir hafa lagt land undir fót þessar fyrstu vikur sumarsins og freista gæfunnar að fá betra veður en Ísland býður upp á. Aðrir njóta bjartra nótta hérlendis og nú er tími sumarbrúðkaupa, ástarinnar, náttúruhlaupa og almennrar gleði.
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Ástin blómstrar samhliða gróðrinum hjá mörgum pörum um þessar mundir. Rapp-goðsögnin Erpur Eyvindarson, jafnan þekktur sem Blaz Roca, átti yndislegar stundir í Flórens með hans heittelskuðu Lísbet Rós, plötusnúði.
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Erpur ræddi við blaðamann í helgarviðtali vorið 2024 en þá hafði hann ekki enn fundið sig í „hefðbundnum“ samböndum. Stuttu síðar bankaði ástin uppá hjá honum.
Rísandi stjarnan Saint Pete, sem heitir réttu nafni Pétur Már Guðmundsson, og Hrafnkatla Unnarsdóttir listakona og fyrirsæta eru sömuleiðis ástfangin upp fyrir haus en Hrafnkatla birti fallegar myndir af þeim á Instagram í liðinni viku á sólríkum slóðum.
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Lífskúnstnerinn Heimir Ingi hefur farið á fleiri tónleika en flestir yfir heila mannsævi. Hann skellti sér til Amsterdam til að berja poppstjörnuna Harry Styles augum.
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Leikstjórinn Kolfinna Nikulásdóttir birti myndasyrpu af lífi sínu sem endaði á Hilmi Snæ. Hún kallar syrpuna ást á góðum nótum eða ást og good terms.
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Áhrifavaldurinn og markaðspæjan Fanney Ingvarsdóttir skellti sér til Parísar með eiginmanni sínum Teiti Páli Reynissyni og yngstu músinni þeirra.
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Handboltadrottningin Hafdís Renötudóttir segir gleðilegan hinsegin mánuð og tekur fjórfaldan titil með sér inn í sumarið eftir að hafa orðið fyrir fordómum og aðkasti á leik.
„Frábæru seasoni lokið sem litaðist af ótrúlegu mótlæti. Tímabilinu lokið á fjórföldum titli, Besta leikmanni Vals ásamt Besta markmanni Olísdeildarinnar í fjórða sinn. Og djöööfull er ég þakklát fyrir stuðninginn sem hefur borist úr öllum áttum. Takk,“ skrifar Hafdís á Instagram.
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Verkfræðingurinn Hafdís Sól átti góðar stundir á Grikklandi með kærasta sínum Gústa B.
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Tónlistarkonan Kolfreyja Sól eða Alaska var með Hafdísi, Gústa og fleiri stuðboltum að troða upp í útskriftarferðum. Hún birti myndir á Instagram þar sem hún segist bara vera engill.
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Áhrifavaldurinn og ljósmyndarinn Helgi Ómarsson hélt upp á 35 ára afmæli sitt með því að stýra gusu fyrir nánustu vini. Eiginmaður hans Pétur Sveinsson aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar birti fallega kveðju í tilefni dagsins.
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Áhrifavaldurinn Aaron Soriano nýtur lífsins í botn á eyjunni Milos í Grikklandi á pallíettuskýlunni.
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Tónlistarmennirnir Emmsjé Gauti og KK eru að gefa út lag saman og segir Gauti að þetta sé „bucket lista dæmi“.
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Stórstjarnan Laufey Lín er alltaf á ferð og flugi og átti skemmtilegan sólarhring í Tókíó.
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Fyrirsætan Birta Abiba elskar vítamínin frá sólinni og sjónum og tók hafmeyjupósu á ströndinni í Malibú í Kaliforníu.
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Markaðssérfræðingurinn Tania Lind tók kærkomna pásu á milli funda og skellti á sig varasalva.
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Ungstirnið Maron Birnir var að gefa út lagið Hugsa skýrt með hinum eina sanna Frikka Dór.
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Stjörnuparið Gurrý Jónsdóttir og Egill Einarsson skelltu sér í brúðkaup á Seyðisfirði hjá Guðrúnu Eddu bestu vinkonu Gurrýjar og Erlendi Kristjánssyni.
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Verkfræðingurinn og áhrifavaldurinn Katrín Edda tók þátt í Hengilshlaupinu um helgina. Hún segir það hvorki lengsta né hraðasta hlaupið hennar en samt það erfiðasta.
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Gusu-gellan og grafíski hönnuðurinn Saga Klose sendir kossa frá Lugano í Sviss.
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Hlaðvarpsstýran, raunveruleikastjarnan og áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir er stödd í Singapore í æðislegum kjól og útsýnið er stórkostlegt.
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Ofurpæjan Brynhildur Guðjónsdóttir synti í tærum sjónum í borginni Pulu í Króatíu.
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Húsmóðirin og tískuskvísan Móeiður Lárusdóttir skálaði í tekíla í sódavatni í Aþenu þar sem hún er búsett ásamt fótboltakappanum Herði Björgvini og dætrum þeirra tveimur.
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Förðunarfræðingurinn, hlauparinn og áhrifavaldurinn Rakel María og hennar heittelskaði unnusti Guðmundur Lúðvíksson markaðssérfræðingur hjá Bláa Lóninu skelltu sér í brúðkaup um helgina og geisluðu.
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Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir skellti sér til London fyrir spennandi verkefni og tók móður sína með sér.
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Birgitta Líf framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa, raunveruleikastjarna og áhrifavaldur skellti sér á Bubba Morthens í höllinni með góðum konum. Þar á meðal var mamma hennar Hafdís Jónsdóttir og Svava Johansen eigandi NTC.
Birgitta rokkaði gallabuxur og gallajakka frá tískumerkinu Ottolinger.
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A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)