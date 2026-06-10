„Maður verður alveg smá sorgmæddur þegar þetta er búið. Þetta var svo skemmtilegt að mann langar að upplifa þetta oftar,“ segir hin nýgifta Gerður Huld Arinbjarnardóttir, oftast kennd við kynlífstækjaverslunina Blush.
Gerður og eiginmaður hennar Jakob Fannar Hansen eru eigendur Blush og hafa verið góðir vinir í um áratug. Fyrir átta árum þróaðist vinskapurinn í samband og hefur ástin blómstrað allar götur síðan. Hjúin giftu sig við ofur rómantíska athöfn á Ítalíu umkringd þeirra besta fólki.
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Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Við trúlofuðum okkur 4 júlí 2024 við Garda-vatn á Ítalíu. Við áttum bókað í sólseturs-siglingu um vatnið og mig grunaði ekki neitt. Við höfðum rætt það lengi að gifta okkur einhvern tíma í framtíðinni en ég hélt að bónorðið kæmi eftir svona þrjú ár. Við vorum þarna að klára að byggja okkur hús og svo margt um að vera, þannig að bónorð var það síðasta sem mér datt í hug.
Þarna henti Jakob sér þó á skeljarnar og bað mín fyrir framan kastala við vatnið.
Hann má eiga það að þetta var fullkomið bónorð sem kom mér mjög mikið á óvart. Þetta var ofsalega einfalt já, ég var löngu tilbúin að giftast honum.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við byrjuðum mjög fljótlega eftir trúlofunina að velta fyrir okkur hvernig við myndum vilja hafa þetta en vorum bæði hugmyndasnauð og ekki með miklar skoðanir á því hvernig við vildum gera þetta.
Við vorum í sjálfu sér spennt fyrir öllu, allt frá því að fara til sýslumanns og halda smá veislu heima með okkar nánasta fólki yfir í eitthvað risa stórt. Hvorugt okkar hafði látið sig dreyma um brúðkaup og við bæði að gera þetta í fyrsta skiptið svo við höfðum rosalega litlar skoðanir á þessu.
Voruð þið strax ákveðin í að halda þetta erlendis?
Nei alls ekki en við leituðum til Pink Iceland og fórum á fund með þeim. Þar spurði Eva, einn af eigendum Pink Iceland, okkur hvað við vildum og við sögðum við hana að hún mætti ráða.
Hún er fagmaðurinn og veit hvað virkar svo við settum þetta í hennar hendur. Á næsta fundi var hún með tilbúið plan og við fengum að vita að við værum að fara gifta okkur á Garda-vatni á Ítalíu. Við vorum mjög spennt og vissum að þetta yrði ótrúleg upplifun.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Hann var mjög rólegur framan af. Við vöknuðum um níu leitið og ég fór í förðun og greiðslu. Heiður Ósk förðunarfræðingur og Sirrý Huld hárgreiðslukona komu með mér út til að sjá til þess að allt yrði fullkomið.
Ég fann strax eftir að hafa verið aðeins með stelpunum síðustu mánuði í prufu greiðslu og förðun að mér leið alveg svakalega vel með þeim og ákvað því að vera ein um morguninn með þeim að taka mig til. Þær sáu til þess að morguninn væri afslappaður og rólegur. Við fórum svo í myndatöku um hádegi fyrir athöfnina sem var æðislegt og ég hefði ekki viljað hafa það öðruvísi.
Við höfðum nægan tíma til að taka myndir, fengum okkur hádegismat saman við vatnið í miðri myndatöku og áttum ofboðslega góðar stundir saman. Á meðan gátu gestir farið í sund og notið alls þess sem hótelið bauð upp á fyrir fordrykkinn sem var í garðinum klukkan fjögur með fiðlu- og sellóleik.
Athöfnin var síðan klukkan fimm og þá fórum við Jakob í sitt hvora áttina, því ég kom niður risa tröppur með pabba mínum en Jakob gekk inn hinum megin frá með pabba sínum og syni okkar. Athöfnin var létt og skemmtileg, Eva Ruza sá um að gefa okkur saman og gerði það með einstakri hlýju, ást og húmor.
Eftir athöfnina voru svo forréttir og tónlistaratriði en Ítalinn kann að borða og var því boðið upp á forrétta hlaðborð. Svo tók við sitjandi borðhald með tveimur forréttum, trufflu-pasta og rækjurisotto-i, nautasteik í aðalrétt og kökur og tíramísú í eftirrétt. Því má segja að enginn hafi verið svangur eftir þessa veislu.
Voruð þið með viðburði í nokkra daga og hvernig var skipulagið?
Við vorum með fjóra daga.
Á fyrsta degi var pizzu-partý og skemmtun þar sem vinir okkar voru með ræður og sýndu gæsunar- og steggjamyndböndin. Þetta kvöld var afslappað og fullkomið fyrir gesti að tengjast og spjalla. Á degi tvö var svo brúðkaupið sjálft þar sem fjölskyldan okkar var með ræður. Við vildum hafa það aðeins formlegra kvöld framan af sem endaði svo með risa partýi þar sem Emmsjé Gauti og Sunna Ben héldu stemningunni uppi.
Á þriðja degi héldum við sundlaugarpartý og grillveislu sem endaði með skemmtilegri útilegustemningu, þar sem kassagítarinn var dreginn var fram og allir sungu fram undir morgun. Á fjórða degi borðuðum við morgunmat saman og svo fóru allir heim.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Já við vorum mjög samstíga með það að skipta okkur sem minnst af og leyfa fagfólkinu í Pink Iceland að stjórna þessu. Við mættum bara eins og gestir í okkar eigið brúðkaup sem var dásamlegt.
Þau sáu um allt frá A-Ö, það eina sem við þurftum að gera var að kaupa okkur föt, bjóða fólkinu okkar og þau sáu alveg um rest, sem var ótrúlega þægilegt. Við erum svo þakklát fyrir það hvað þau gerðu þetta vel og hugsuðu vel um okkur í ferlinu og ferðinni sjálfri.
Hvað fannst ykkur mikilvægast í skipulaginu?
Að hafa Evu hjá Pink Iceland með sér í þessu. Ég get ekki sagt að ég sé annars með nein sérstök ráð. Ég upplifði mig eins og prinsessu allan daginn, það var stjanað við okkur frá því við vöknuðum og þar til við fórum að sofa.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Við vildum hafa þetta ítalskt, bjóða upp á ítalskan mat og hafa þetta svolítið létt og skemmtilegt. Við vorum með ítalska tónlist og ítölsk vín og við vorum ekki að stressa okkur á hefðum eða reyna að gera eins og aðrir.
Við vildum sem dæmi ekki vera með fyrsta dans og vorum ekki spennt fyrir því að vera með mikið af leikjum í brúðkaupinu eða margar ræður. Þess vegna dreifðum við því yfir á tvö kvöld svo að brúðkaupsdagurinn sjálfur væri ekki of pakkaður.
Það sem skipti okkur mestu máli var að gestirnir myndu njóta sín, að það væri nóg af mat og áfengi alla daganna og allir gætu skapað skemmtilegar minningar með okkur og sínu fólki.
Hvað stendur upp úr?
Svo margt. Brúðkaupsdagurinn sjálfur í heild sinni var dásamlegur. Sundlaugarpartýið stóð líka upp úr. Ég var ekki með neinar væntingar en það var ótrúlega gaman. Við náðum að njóta okkar svo vel og eiga skemmtilegar stundir með fólkinu okkar.
Það sem var líka svo skemmtilegt er hvað vinir okkar náðu allir vel saman, við erum svo lánsöm að eiga ofboðslega mikið af vinum og það höfðu ekki allir fengið tækifæri til að kynnast fyrir ferðina en úti mynduðust fullt af nýjum vinasamböndum sem er mjög verðmætt fyrir okkur.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Já Eva Ruza og Hjálmar Örn sáu um að skemmta fólki frá upphafi til enda. Þau gerðu það svo vel og pössuðu svo vel inn í stemninguna sem var. Þau sáu til þess að þetta væri létt og skemmtilegt en líka rómantískt og innilegt.
Emmsjé Gauti mætti og kveikti í dansgólfinu og DJ Sunna Ben sá um að spila langt fram undir morgun. Það vöknuðu allmargir daginn eftir með harðsperrur eftir dansgólfið.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Hvað það voru margir sem mættu. Ég var alveg smá efins þegar við ákváðum að halda brúðkaup erlendis um hvort allir myndu bæði vilja og geta mætt. Það mættu næstum allir sem fengu boð og við vorum með pakkað hótel. Það kom okkur líka smá á óvart hvað veðrið var fullkomið.
Þetta á að vera mjög góður tími á Ítalíu en vikuna fyrir brúðkaup var búið að vera kalt og skýjað og mikil rigning. Það var í raun bara daginn sem við mættum að veðrið tók við sér og það létti til og sólin fór að skína. Við vorum alveg undirbúin fyrir það að þurfa að halda hluta af brúðkaupinu inni og falla frá hugmyndinni að vera með úti athöfn.
Hvað voru margir gestir?
85 manns.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Það gekk ágætlega. Það var mjög auðvelt fyrir Jakob, hann fór bara og lét sauma á sig föt og þurfti lítið að spá í því. Ég hins vegar fór í nokkrar verslanir áður en ég fann rétta kjólinn.
Ég byrjaði á að fara í Loforð hérna á Íslandi og mátaði helling af kjólum sem voru dásamlega fallegir og ég fékk frábæra þjónustu, en fann ekki eina sanna kjólinn. Mig langaði að vera í kjól sem væri léttur og passaði við víbrurnar að gifta sig á Ítalíu við vatn.
Ég hef lengi verið hrifin af brúðakjólamerkinu BERTA og fann verslun á Ítalíu sem selur kjóla frá þeim, þannig ég fór og mátaði og fann þar draumakjólinn. Þetta gekk hins vegar ekki áfallalaust fyrir sig, þjónustan var hræðileg og upplifunin var svo sannarlega ekkert í líkingu við það sem ég fékk hérna heima.
Að lokum kom kjólinn og allt small en ég myndi aldrei kaupa kjól aftur úti eða allavega ekki á Ítalíu. Þetta var auka stress og álag sem maður þarf ekki rétt fyrir brúðkaup.
Varstu með fataskipti?
Já ég var með mörg mismunandi lúkk, í fötum, greiðslu og förðun.
Fyrsta kvöldið klæddist ég hvítum síðum kjól frá netversluninni Lulus. Við fórum í svona messy snúð í anda Pamelu Anderson, vildum hafa hárið í uppsettri greiðslu en á sama tíma mjúka og afslappaða. Útkoman var snúður með nokkrum lausum lokkum í kringum andlitið.
Á brúðkaupsdaginn var ég í kjólnum frá Berta og hárgreiðslan gaf ákveðna andlitslyftingu. Þá eru lokkarnir fyrir ofan kinnbeinin togaðir aftur og festir við hnakkann án þess að það sé óþægilegt. Við drógum niður lokka sem ramma andlitið og festum þá mjúklega og krulluðum restina af hárinu ásamt því að túbera og stílisera fyrir aukna lyftingu og glamúr.
Ég tók svo allsherjar skipti áður en kakan var skorin og ég er enn í smá áfalli yfir því hvað þessi klikkaða hugmynd kom vel út. Ég var í sérsaumuðum kjól frá Úkraínu sem var allur í glimmeri og eins og korselett að aftan.
Upphaflega var svo hugmyndin að klippa á mig topp en það var aðeins of mikið áhættuatriði miðað við magnið af hárlakki.
Sirrý hafði því heyrt í Hildi hjá Vidore áður en hún kom út og fékk topp úr alvöru hári af manneskju. Við skelltum honum á mig, klipptum til á staðnum og blönduðum honum fullkomlega við restina af hárinu. Hún tók svo krullurnar niður í mjúkt lágt tagl og faldi teygjuna fyrir hreint og afslappað lúkk. Heiður dekkti svo förðunina og gerði það meira smokey.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Bjóðið ykkar besta fólki sem þið viljið hafa með ykkur en ekki hengja ykkur á að bjóða fólki bara af því ykkur finnst þið þurfa þess. Við völdum að hafa þetta um fjörutíu prósent fjölskyldu og sextíu prósent vini og það var fullkomin blanda.
Svo bara að njóta, það voru mjög margir búnir að benda okkur á að passa að taka móment yfir daginn til að tengjast og vera saman, það vill oft verða þannig þegar fólk er að gifta sig að það hittist nær ekkert yfir daginn.
Við náðum að vera meira og minna allan daginn saman, við ákváðum líka að í stað þess að vera með háborð að vera tvö saman á borði yfir matnum og vorum með lausa stóla hjá okkur svo fólk gat komið til okkar og spjallað yfir matnum, í stað þess að við værum að rölta á milli.
Okkur fannst þetta æði og þarna fengum við líka tækifæri til að horfa saman á allt fólkið okkar, taka þetta augnablik aðeins inn og spjalla.
Hvernig er tilfinningin að lenda eftir svona veislu?
Það er alveg smá skrítið, það er ákveðin tómleiki sem tekur við þó svo að ástin sé í loftinu og maður sé fullur af þakklæti. Þetta er búið að vera svo stór partur af okkar lífi síðustu mánuði og mikil spenna. Maður verður alveg smá sorgmæddur þegar þetta er búið. Þetta var svo skemmtilegt að mann langar að upplifa þetta oftar.
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A post shared by Gerður Arinbjarnar :Blush.is (@gerdurarinbjarnar)
En við munum lifa á minningum og myndum frá þessum dásamlegu dögum og svo þurfum við bara að vera dugleg að bjóða öllu fólkinu okkar reglulega í mat og heimsókn.
„Þetta er held ég ein fallegasta gjöf sem ég hef fengið. Að Aleksa hafi verið stödd í heimalandi sínu að versla kjólaefni, sjá eitthvað efni og hugsa beint til mín, það er ótrúlega fallegt,“ segir skemmtikrafturinn Eva Ruza sem klæddist ógleymanlegum kjól við guðdómlegan stað á Garda-vatni þegar hún gaf saman Gerði í Blush og Jakob Fannar.
Liðin vika einkenndist af tímamótum í lífi íslenskra stjarna. Ástin sveif yfir ítölskum vötnum og gæsir nutu íslensku veðurblíðunnar í bland við óléttutilkynningar, útskriftir og fleira fjör. Það er sjaldan lognmolla á samfélagsmiðlunum.
Athafnakonan Gerður Arinbjarnardóttir, oftast kennd við kynlífstækjaverslunina Blush, og Jakob Fannar Hansen gengu í það heilaga á Ítalíu nú á dögunum.