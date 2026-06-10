Það sem gerist í munninum hefur meiri áhrif á líkamann en við viljum oft trúa. Samkvæmt Kristjönu Ben tannlækni eru sterkar tengingar á milli tannheilsu og almennrar líðan. Hún fer hér yfir það sem skiptir raunverulega máli og hvað við gerum oft rangt án þess að átta okkur á því.
Góð tannheilsa er gríðarlega mikilvæg en slæm tannheilsa hefur ekki einungis áhrif á tennurnar og munnholið heldur einnig andlega og líkamlega heilsu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sterk tengsl séu á milli slæmrar tannheilsu og slæmrar andlegrar líðan.
Tannburstun er einföld en gott er að fara reglulega yfir hana. Mikilvægt er að tannbursta vel upp á tannhold, það á til með að gleymast en til að stuðla að heilbrigði tannholds skal beina tannburstanum í 45 gráður í átt að tannholdi til að ná hámarks árangri í hreinsun.
Tannburstinn sem ég gríp mjög reglulega í er Sonic tannburstinn frá GUM. Hárin á burstanum eru hönnuð þannig að þau fara undir tannholdið og hreinsa því fleti tannarinnar vel. Hreinsunin er betri með Sonic tækninni heldur en í hefðbundnum tannbursta. Mikilvægt er að nota mjúkan tannbursta eins og Sonic tannburstann ef tannhold er farið að þynnast eða ef grunur er um að bursta of harkalega.
Með tilkomu samfélagsmiðla kemur reglulega upp umræða og/eða öflugar herferðir fyrirtækja um skaðleg áhrif flúors sem áhorfandinn eða lesandinn grípur. Þá er talað um önnur efni eins og aloe vera sem á að koma í staðinn fyrir flúor. Varast skal að gleypa við þessum ráðfæringum því ekkert efni, enn sem komið er, kemur í staðinn fyrir flúor til að stuðla að uppbyggingu tanna eftir máltíðir dagsins.
Flúor er ekki skaðlegt nema í miklu magni ef það er innbyrt, sem er ekki gert við tannburstun. Mikilvægt er að skyrpa en ekki skola eftir að hafa burstað því ef skolað er þá er flúorið skolað í burtu í stað þess að fá að liggja á tönnunum og stuðla að uppbyggingu glerungs. Magn flúors er yfirleitt í einingunni ppm (parts per million). Fyrir fullorðna og krakka sem kunna að skyrpa er ráðlagt magn ekki minna en 1450ppm en fyrir yngri börn er ráðlagt magn 1000ppm.
Magnið af tannkreminu sem þarf á burstann er oft minna en fólk heldur. Á GUM barnatannburstunum er annar litur í miðju tannbursta haussins sem bendir til magnsins sem er ráðlagt fyrir barnið, gott getur verið að fylgja því ef það er óvissa um magnið. Fyrir yngstu börnin er gott að miða við ¼ af nögl á litla fingri barnsins.
Tannburstun ein og sér dugir þó ekki til að hreinsa tennurnar. Tannburstinn nær einungis að hreinsa 60% af yfirborði tanna og því er mikilvægt að klára þessi 40% með tannþræðinum.
Mín reynsla hefur sýnt mér að það henti flestum að nota tannþráð á priki. Easy flosser frá GUM er þægilegur í notkun og hreinsar vel á milli tannanna. Börn eru ekki undanskilin tannþráðsnotkun en ég fæ reglulega spurningu hvenær eigi að byrja að nota tannþráð hjá börnum. Um leið og tennur byrja að snertast er gott að byrja að nota tannþráð. Ég hef ráðlagt mínum skjólstæðingum að leyfa börnunum að prófa sjálf tannþráðinn til að venjast, foreldrar geta klárað á þeim svæðum sem erfiðari eru fyrir börnin eins og t.d. jaxlasvæði.
Sú vara sem ég hef langoftast með mér þegar ég er á ferðinni er Soft Picks frá GUM en það eru mjúkir millitannaburstar. Millitannaburstar eru góðir til að grípa í eftir máltíðir því þeir komast auðveldlega á milli tannanna, upp við tannholdið og hreinsa því matinn vel í burtu og þannig koma í veg fyrir bólgur í tannholdi og matarsöfnun.
Mín áminning til allra er að fara reglulega til tannlæknis til þess að hreinsa tannstein í burtu og skoða ástand tannanna því með reglulegri og góðri tannhirðu, hollu mataræði og árlegu eftirliti má fyrirbyggja marga algenga tannsjúkdóma.
Gum vörurnar fást í helstu apótekum og stórmörkuðum og ennfremur á vefversluninni velvera.is.